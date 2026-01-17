ঢালিউড

ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে আজ যেসব সিনেমা দেখতে পারেন

বিনোদন ডেস্ক
‘দ্য থিংস অব লাইফ’-এর দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি

চলছে ২৪তম ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসব। প্রতিদিনই থাকছে দেশ-বিদেশের নানা ধরনের সিনেমার প্রদর্শনী। দেখে নেওয়া যাক আজ উৎসবের উল্লেখযোগ্য সিনেমার তালিকা।

প্রধান মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর
 বেল ১টায় ‘লাইক আ রোলিং স্টোন’ (চীন), বিকেল ৪টায় ‘দেল তাল পালো’ (পুয়ের্তে রিকো), সন্ধ্যা ৭টায় ‘উড়াল’ (বাংলাদেশ)

সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট ‘ক্রিকেট ড্রিমস’ (নেদারল্যান্ডস), বেলা ৩টায় নক নক নকনক (ভারত), সন্ধ্যা ৭টায় ‘ডট’ (বাংলাদেশ)।

জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমি
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট ‘বকশি’ (ভারত), বেলা ১টায় ‘ব্লাইন্ড স্পট’ (মেক্সিকো), বিকেল ৫টায় ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ (বাংলাদেশ)।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘ভিনসেন্ট, ফ্র্যান্সিস পল অ্যান্ড দ্য আদার্স’ (ফ্রান্স, ইতালি), বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ‘দ্য থিংস অব লাইফ’ (ফ্রান্স, ইতালি), বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ‘সিজার অ্যান্ড রোসালি’ (ইতালি, জার্মানি)

