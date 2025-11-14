রাসেল মিয়া আর জলির ‘গোয়ার’ ১৫ হলে

রাসেল মিয়া আর জলির ‘গোয়ার’ ১৫ হলে
১৫টি হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘গোয়ার’। রকিবুল আলম পরিচালিত ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল মিয়া, তাঁর বিপরীতে আছেন জলি।
ছবির গল্প প্রসঙ্গে রাসেল মিয়া বলেন, ‘ছবিতে আমি একজন সাইকোপ্যাথ। এটি গণমানুষের ছবি। গুলশানের নিঃসঙ্গ মানুষ থেকে শুরু করে গুলিস্তানের সাধারণ পথচারী, পোশাককর্মী, রিকশাচালকসহ সবার গল্পই কোনো না কোনোভাবে এই ছবিতে স্থান পেয়েছে। ছবিতে ধর্ষণের শিকার এক নিরীহ নারীর ন্যায়বিচার পাওয়ার সংগ্রামও উঠে এসেছে।’
ছবি মুক্তি উপলক্ষে এফডিসির প্রধান ফটকের পাশে রাসেল মিয়াকে রান্না করতে দেখা গেছে। টানা ১০ দিন ভারসাম্যহীন ও বয়স্ক রিকশাচালকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় সেই খাবার। ভ্যানগাড়ি চালিয়েও নায়ককে ছবির প্রচার চালাতে দেখা যায়। সিনেমার পোস্টারে সুসজ্জিত ভ্যান, সামনে মাইক—ব্যতিক্রম এই দৃশ্য ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
‘গোয়ার’ প্রযোজনা করেছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিশা সওদাগর, হেলেনা জাহাঙ্গীর, বড়দা মিঠু প্রমুখ।