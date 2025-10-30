‘আজ মনটা আনন্দে পূর্ণ’ লিখলেন সাফা, মেহজাবীন জানালেন ‘শুভকামনা’
ঘরোয়া আড্ডা কিংবা যেকোনো আয়োজনে একসঙ্গে তাঁদের দেখা যায়। সহকর্মীরা ভালো কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নিলেও তাঁরা পাশে থাকেন। কাজ দিয়েই তাঁদের পরিচয়। সেই পরিচয় থেকেই বন্ধুত্ব। এবার সহকর্মী রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমার শুভেচ্ছাবার্তায় সাফা কবির লিখেছেন, ‘আজ মনটা আনন্দে পূর্ণ,’ অন্যদিকে মেহজাবীন লিখলেন, ‘শুভকামনা’।
দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন পরিচালক রেদওয়ান রনি। এর আগে সর্বশেষ ‘আইসক্রিম’ সিনেমা বানিয়েছিলেন। তাঁর আগে প্রথম সিনেমা ‘চোরাবালি’ বানিয়ে আলোচনায় আসেন এই নির্মাতা।
এই নির্মাতার একাধিক নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন অভিনেত্রী সাফা কবির। দীর্ঘদিন পর পছন্দের নির্মাতা সিনেমা নির্মাণ করায় সাফাসহ অনেকেই ফেসবুকে শুভকামনা জানিয়েছেন।
সাফা লিখেছেন, ‘রেদওয়ান রনি ভাইয়া, আজকের দিনটি অবশেষে এসেছে, এটা ভেবে আমি ভীষণ খুশি। অনেক দিন ধরে এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম, আপনি আবার সিনেমা বানাচ্ছেন-এটা দেখার জন্য কতটা মুখিয়ে ছিলাম, আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। আজ মনটা আনন্দে পূর্ণ।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘“দম”, টিমের সবার জন্য রইল আমার ভালোবাসা। আশা করছি ছবিটা দারুণ হতে যাচ্ছে। ভালো কিছুর অপেক্ষায় রইলাম। ভালোভাবে কাজ শেষ হোক, সেটাই প্রত্যাশা। এই ছবিটা বড় পর্দায় দেখার জন্য, আজ থেকেই আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব।’
এর আগে শোনা যাচ্ছিল ‘দম’ সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী। তবে এখনো এ নিয়ে প্রযোজনাপ্রতিষ্ঠান কোনো মন্তব্য করেনি। এদিকে গতকাল মহরতের দিনই সিনেমাটির টিমকে শুভকামনা জানিয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন। তিনি লিখেছেন, ‘“দম” টিমের সবার জন্য শুভকামনা। দারুণ একটা কাজ হোক, সেই প্রত্যাশা।’ পরিচালক রেদওয়ান রনি মন্তব্যে লিখেছেন, ‘অনেক অনেক ধন্যবাদ মেহজাবীন। এই শুভকামনা টিমের জন্য অনেক কিছু।’ এ ছাড়া আদনান আল রাজীব, সাদিয়া আয়মানসহ অনেকেই শুভকামনা জানিয়েছেন।
রেদওয়ান রনির পরিচালনায় প্রথমবারের মতো কাজ করছেন আফরান নিশো। তাঁর বিপরীতে পূজা চেরী অভিনয় করবেন। এর আগে নিশো ও চঞ্চল চৌধুরীর ‘দম’ সিনেমায় অভিনয় করার কথা শোনা গেলেও গতকাল মহরতে জানা যায় সিনেমাটিতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন পূজা।
মহরত অনুষ্ঠানে পূজা বলেন, ‘আমি অনেক কথা গুছিয়ে এনেছিলাম; কিন্তু সবাইকে দেখে ভুলে গেছি। এমন ভারী একটি চরিত্রে আমাকে নির্বাচন করার জন্য শাহরিয়ার শাকিল ভাই ও রেদওয়ান রনি ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। এমন না যে আমি খুব সহজেই কাজটিতে যুক্ত হয়েছি। এর জন্য আমাকে অডিশন দিতে হয়েছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নির্বাচিত হয়েছি।’
সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। এর আগে সেপ্টেম্বরে কাজাখস্তান ঘুরে এসেছে ‘দম’ টিম, সেখানেই সিনেমাটির শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে। আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে সিনেমাটির শুটিং করার কথা রয়েছে।