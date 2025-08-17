শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি পরীমনি

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি পরীমনি
১০ আগস্ট ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে কাছের মানুষদের নিয়ে ছেলের জন্মদিন পালন করেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। আয়োজনের কিছু স্থিরচিত্র ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আজ রোববার দুপুরে জানা গেল, সন্তানসহ হাসপাতালে ভর্তি আছেন পরীমনি। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় চিকিৎসক দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন।
জানা গেছে, পরীমনি শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর ছেলের জ্বর। পরীমনির ঘনিষ্টজন জানান, তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নেবুলাইজ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। আজ দুপুরে জানা যায়, শ্বাসকষ্টের সমস্যা থেকে আপাতত মুক্ত পরীমনি। তবে এখন তাঁর প্রচণ্ড জ্বর। চিকিৎসকেরা ওষুধপত্র দিয়েছেন। শরীরে ব্যথাও আছে। চিকিৎসকের পরামর্শ, আরও কয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।
এদিকে হাসপাতালে যে খুব একটা ভালো নেই, তা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন পরীমনি। তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এই শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আত্মকাহিনি! কত শত মানুষ এর ভুক্তভোগী! আল্লাহ মাফ করুক!’ পোস্টের শেষে পরীমনি যুক্ত করেছেন, বিস্তারিত আসছে।
পরীমনি খুব শিগগির ‘গোলাপ’ ছবির শুটিং শুরু করবেন। এর মধ্যে পরিচালকের সঙ্গে কয়েকবার চিত্রনাট্য নিয়ে আলাপ করেছেন। ‘গোলাপ’ সিনেমায় তিনি অভিনয় করবেন নিরবের বিপরীতে। নিরব ও পরীমনি জুটির প্রথম চলচ্চিত্র ‘গোলাপ’–এর পরিচালক সামছুল হুদা। তিনি জানান, রাজনৈতিক থ্রিলার গল্পে ছবিটি নির্মিত হবে।
‘গোলাপ’ ছবি প্রসঙ্গে পরীমনি বলেন, ‘অনেক দিন ধরে এমন গল্পের ছবিতে কাজ করা হয়ে উঠছিল না। এতে আমার চরিত্রের নাম ডানা। গল্পে ডানা নাচবে, প্রেম করবে এমনকি মারামারিও করবে। গল্প শোনার সময় “রুপা” চরিত্রটি আমার পছন্দ হয়েছে। গল্পজুড়ে নানা ধরনের টুইস্ট আছে। আশা করছি, নিরব ও আমাকে দর্শকেরা পছন্দ করবেন।’ এর আগে পরীমনি ‘ডোডোর গল্প’ নামের একটি ছবির শুটিং শেষ করেছেন। ১ বছর ১০ মাস আগে শুরু হয়েছিল তাঁর অভিনীত ‘ডোডোর গল্প’ সিনেমার শুটিং। কয়েক দফায় ছবিটির শুটিং হয়েছে। এই ছবিতে পরীমনির নায়ক সাইমন সাদিক।