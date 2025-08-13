বীরকে নিয়ে মিকি মাউসের খোঁজে শাকিব খান

বীরকে নিয়ে মিকি মাউসের খোঁজে শাকিব খান
সাবেক স্ত্রী চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী ও ছোট ছেলে বীরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সময় কাটাচ্ছেন শাকিব খান। ছেলেকে সেখানের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখাচ্ছেন শাকিব। নিউইয়র্কে ঘোরাঘুরি শেষে ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরিডার ডিজনি ওয়ার্ল্ডে। সেখান থেকে বাবা-ছেলের মুহূর্ত ফেসবুকে পোস্ট করেছেন বুবলী।
ফেসবুকে তিনটি ছবি পোস্ট করেছেন বুবলী। বাবা শাকিব ছাড়াও মিকি মাউসের কার্টুনের সঙ্গে বীরের মুহূর্ত শেয়ার করেছেন বুবলী।
বাবা-ছেলের আনন্দের মুহূর্ত ছুঁয়ে গেছে ভক্তদের। ফেসবুকের মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেছেন, ‘বাবা ছেলেকে একসঙ্গে অনেক সুন্দর লাগছে’, আরেকজনের মন্তব্য, ‘বাবার কাছে সন্তান প্রিয়, এটাই বাস্তব’।
ছেলে শেহজাদ খান বীরকে নিয়ে গত মাসের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে উড়াল দেন বুবলী। দেশটিতে দুই মাসের বেশি সময় বুবলীর থাকার কথা রয়েছে।
গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যক্তিগত কাজে যুক্তরাষ্ট্রে যান শাকিব। একই মাসের শেষ দিকে ছেলে বীরকে নিয়ে দেশটিতে যান শবনম বুবলী। প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে বুবলী জানিয়েছিলেন, শেহজাদের জন্মের পর আর যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া হয়নি। শেহজাদের জন্ম যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে, তাই ওর কাগজপত্র হালনাগাদ করার কিছু ইস্যু রয়েছে। এ সময়টায় এগুলো সেরে নিতে চান। পাশাপাশি বাবা-ছেলের একসঙ্গে ঘোরাঘুরিটাও হলো আরকি!
সম্প্রতি শাকিব খানের সঙ্গে ছেলে বীর ও শবনম বুবলীর একসঙ্গে ঘোরাঘুরির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বুবলী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ছবিগুলো পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘লাইফ ইন ইউএসএ।’
তবে ছোট ছেলে শেহজাদ খান বীর এ সময়টায় কাছে থাকলেও বড় ছেলে আব্রাহাম খান জয়কে কাছে না পাওয়ার কষ্ট লুকাতে পারেননি শাকিব। নিজের ফেসবুক স্টোরিতে বড় ছেলের ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘মিস ইউ পাপা।’
এর আগে নিজের ফেসবুক পেজে ভক্তদের দিয়েছেন নতুন এক বার্তা। জানিয়েছেন, বড় পর্দায় বড় স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছেন তিনি। শাকিবের ভাষায়, ‘নীরবতা মানে কোনো শূন্যতা নয়; বরং বড় কিছু ঘটার অপেক্ষা।’ খুব শিগগিরই বড় কিছু নিয়ে দর্শকদের সামনে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশে ফিরবেন শাকিব খান। ফিরে এসেই নতুন ছবির শুটিং শুরু করবেন। ছবিটির পরিচালক সাকিব ফাহাদ, তবে ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে কে অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানাতে চান না পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।