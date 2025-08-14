যুক্তরাষ্ট্রের এখানে–সেখানে সাবিলা
যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরতে গেছেন সাবিলা নূর। দেশটির নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভিনেত্রী। নিয়মিতই পোস্ট করছেন বেড়ানোর ছবি। সাবিলা সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক ছবিতে ছবিতে:
১. এবারের পবিত্র ঈদুল আজহায় রায়হান রাফীর ‘তাণ্ডব’-এ দেখা গেছে সাবিলাকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
২. ছবিটি দিয়েই পুরোপুরি বাণিজ্যিক সিনেমার নায়িকা হিসেবে অভিষেক হয়েছে সাবিলার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
৩. ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে দেখা গেছে তাঁকে। মুক্তির আগেই ছবির ‘লিচুর বাগানে’ গানটি নিয়ে আলোচনা হয়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
৪. মুক্তির পর ‘তাণ্ডব’-এর প্রচারে ছিলেন সাবিলা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
৫. এরপর বিরতি নিয়ে সাবিলা ঘুরতে যান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তাঁর বোন থাকেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
৬. সিনেমাটি মুক্তির পর প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবিলা জানিয়েছেন, ‘তাণ্ডব’-এ ভক্তদের সাড়া পেয়ে আনন্দিত তিনি। চেষ্টা করবেন নিয়মিত বাণিজ্যিক সিনেমায় অভিনয় করার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
৭. এ জন্য সাবিলা এখন আছেন ভালো চিত্রনাট্যের অপেক্ষায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
৮. এদিকে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে শিহাব শাহীনের সিরিজ ‘গোলাম মামুন’-এর নতুন কিস্তির কাজ। তবে আগেরটির মতো এই মৌসুমে সাবিলা থাকবেন কি না, জানা যায়নি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে