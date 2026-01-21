অনেক ‘প্রথম’ নিয়ে ব্যস্ত রাজ

অনেক ‘প্রথম’ নিয়ে ব্যস্ত রাজ
পুরোদমে চলছে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবির শুটিং, যুক্ত হয়েছেন আরও দুটি সিনেমায়। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ‘ইত্যাদি’তে পারফর্ম করতে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে নতুন বছরটা ভালোভাবেই শুরু করেছেন শরীফুল রাজ। এই অভিনেতার ব্যস্ততার খোঁজখবর নিয়েছেন মনজুর কাদের
‘বনলতা এক্সপ্রেস’ তাঁর অভিনয়জীবনে নতুন অনেক কিছু যোগ করছে, মনে করেন শরীফুল রাজ। তানিম নূরের ছবিটি তারকাবহুল। ছবিতে রাজের সহশিল্পী মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, ইন্তেখাব দিনার, জাকিয়া বারী মম, আজমেরী হক বাঁধন, শ্যামল মাওলা। এদের সঙ্গে কাজ করাটা শেখার দারুণ সুযোগ বলে মনে করেন রাজ। রাজ বলেন, ‘শুটিংসেটে যখন বড় মাপের শিল্পীর সংস্পর্শে থাকা যায়, তখন অনেক কিছু শেখা যায়। এই সিনেমায় এমন কেউ নেই, যাঁদের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে কম। অভিনয়গুণ ও অভিজ্ঞতায় সবাই অনেক এগিয়ে। সবাই আমার পছন্দের শিল্পী, তাঁদের সঙ্গে কাজ করাটা আমার জন্য দারুণ ব্যাপার।’ আর তাঁর ভাষায়, পুরো শুটিংটাই হচ্ছে বনভোজনের আমেজে।
চরিত্রের প্রস্তুতি
প্রথমবারের মতো প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের গল্পে অভিনয় করছেন। রাজ বলেন, ‘হুমায়ূন আহমেদ স্যারের উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা হচ্ছে, আর তার অংশ আমি—এটা অনেক বড় সুযোগ। তিনি আমার প্রিয় লেখকদের একজন। তাঁর গল্পে কাজ করাটা আমার কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো।’
ছবিতে চিকিৎসক আশহাব চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজ। এই প্রথম চিকিৎসকের ভূমিকায় কাজ করছেন। চরিত্র প্রস্তুতি প্রসঙ্গে রাজ বলেন, ‘যত দিন যাচ্ছে, অভিজ্ঞতা বাড়ছে। নতুন চরিত্র মানেই নতুন মানুষ, নতুন বিষয় এক্সপ্লোর করা। পরিচালকের নির্দেশনা অনুসরণ করি, লেখকের সঙ্গে কথা বলি, এরপর নিজের কল্পনা যোগ করি। সবার সহযোগিতায় কাজটা সম্পন্ন হয়।’
২৫ জানুয়ারি বনলতা এক্সপ্রেস ছবিতে তাঁর শুটিং শেষ হবে।
‘ইত্যাদি’তেও প্রথমবার
১৩ বছরের বেশি সময় ধরে বিনোদন অঙ্গনে কাজ করলেও এবারই প্রথম ‘ইত্যাদি’তে পারফর্ম করতে যাচ্ছেন রাজ। অনুষ্ঠানটির আগামী পর্বে রাজের সঙ্গে থাকবেন সাবিলা নূর। তবে কীভাবে তাঁকে দেখা যাবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাননি তিনি। শুধু জানিয়েছেন, মহড়ায় অংশ নিতে যাচ্ছেন। রাজ বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে এই অনুষ্ঠান দেখে আসছি। এখনো সমান জনপ্রিয়। বড় হয়ে এখন সেই অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারাটা দারুণ আনন্দের।’
রাজের সঙ্গী তমা
শরীফুল রাজ ও তমা মির্জার কাজের শুরু কাছাকাছি সময়ে হলেও এত দিন একসঙ্গে চলচ্চিত্রে কাজ করা হয়নি। এবারই প্রথম তাঁরা জুটি বাঁধছেন হাসান মোরশেদ পরিচালিত নাম ঠিক না হওয়া একটি ছবিতে। তমার সঙ্গে কাজ নিয়ে আশাবাদী রাজ, ‘তমা মির্জা পরীক্ষিত শিল্পী। অভিনয়েও দুর্দান্ত। গত কয়েক বছরে অসাধারণ সব কাজ করেছেন। তাঁর মতো শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে পারলে আমারও ভালো লাগবে।’
আবারও রাজ–মিম
২০২২ সালে মুক্তি পায় রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিম অভিনীত ‘পরাণ’ ও ‘দামাল’। তিন বছরের বেশি সময় পর আবার পর্দায় ফিরছেন তাঁরা। আলভী আহমেদের ‘জীবন অপেরা’ ছবিতে দেখা যাবে এই জুটিকে। রাজ বলেন, ‘ব্যাক টু ব্যাক দুটি সিনেমার পর অনেকে চেয়েছিলেন, আমাদের নিয়ে আরও সিনেমা হোক। কিন্তু হয়নি, মেলেনি। অনেক দিন পর ভালো গল্পে আবার মিমের সঙ্গে কাজ হচ্ছে—এটা দারুণ ব্যাপার। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ভালো। আমি আশাবাদী।’
হুমায়ূন আহমেদের গল্পে অভিনয়, প্রথমবার ‘ইত্যাদি’তে পারফর্ম, নতুন জুটি ও পুরোনো জনপ্রিয় জুটির প্রত্যাবর্তন—সব মিলিয়ে সফল বছর কাটানোর অপেক্ষায় অভিনেতা।