‘অপু দিদির সঙ্গে কাজ করলে আলাদা এক শান্তি পাই’
দুই বছরের বিরতির পর বড় পর্দায় ফিরছেন অপু বিশ্বাস। ফিরছেন পরিচালক বন্ধন বিশ্বাসের হাত ধরে। নতুন সিনেমার নাম ‘সিক্রেট’। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলীরা।
বন্ধন বিশ্বাস এর আগে অপুর সঙ্গে দুটি ছবির কাজ করেছেন—সেগুলো হলো ‘ছায়াবৃক্ষ’ ও ‘লাল শাড়ি’। দুটি ছবির পর অপুকে আর নতুন কোনো সিনেমায় পাওয়া যায়নি। এ সময়টায় তিনি বিভিন্ন পণ্য প্রতিষ্ঠানের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। বিরতির পর আবারও একই পরিচালকের সিনেমায় ফিরছেন তিনি। এটি অপুর সঙ্গে বন্ধন বিশ্বাসের তৃতীয় কাজ।
ঘোষণা অনুষ্ঠানে অপুকে নিয়ে প্রশংসা করেন নির্মাতা। তিনি বলেন, ‘অপু দিদির সঙ্গে কাজ করলে আলাদা এক শান্তি পাই। তিনি খুবই হেল্পফুল শিল্পী। গল্প শুনেই তিনি আগ্রহ দেখিয়েছেন।’
এই সিনেমায় অপুর বিপরীতে থাকছেন দুই নায়ক। একজন আদর আজাদ, অন্যজন পীযূষ সেন। নির্মাতা বলেন, ‘নতুন যাত্রার জন্য সবার দোয়া চাই।’
অপুও নতুন যাত্রা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ বিরতির পর আবার বড় পর্দায় ফিরছি। আমার বিপরীতে দুজন সুদর্শন নায়ক কাজ করছেন। আদর আজাদ ইতিমধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। পীযূষ সেন ছোট পর্দার পরিচিত মুখ। তাঁর এটি প্রথম সিনেমা। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই।’
বন্ধন বিশ্বাসকে নিয়ে অপু বলেন, ‘তিনি একজন পরীক্ষিত পরিচালক। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে সব সময় ভালো লাগে।’ অপু আশা প্রকাশ করেন, দর্শকদের জন্য ভালো একটি সিনেমা হবে।
সিনেমার প্রযোজনায় রয়েছে এম কে প্রোডাকশন। পীযূষ সেন অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজকও হয়েছেন। অপু প্রযোজকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ‘অনেক প্রযোজক শাকিব খান ছাড়া সিনেমা করতে চান না। এমন সময়ে দুই নায়ককে নিয়ে চ্যালেঞ্জ নেওয়ায় এম কে প্রোডাকশনকে ধন্যবাদ।’
অপু বিশ্বাসের অভিনয়জীবন দুই দশকের বেশি সময়ের। এই সময়টায় অভিনয় করেছেন শতাধিক সিনেমায়। এর মধ্যে ৮০টি ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া কাজ করেছেন মান্না, অমিত হাসান, কাজী মারুফ, নিরব, বাপ্পী, সাইমন সাদিক, ইমন ও জয় চৌধুরীর বিপরীতে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে এই অভিনেত্রী এখনো দর্শকের বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্র।
অন্যদিকে আদর আজাদ তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০১৪ সালে। ‘ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম: দ্য আল্টিমেট ম্যান’ রিয়েলিটি শোর চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তিনি। তারপর নাটক ও বিজ্ঞাপনে নিয়মিত কাজ করেছেন। কয়েক বছর ধরে সিনেমায়ও ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। নিশাত সালওয়া, পূজা চেরী ও শবনম বুবলীর বিপরীতে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন।
পীযূষ সেন ছোট পর্দার পরিচিত মুখ। ১০ বছর ধরে দুই শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। এটিই তাঁর প্রথম সিনেমা হতে যাচ্ছে। প্রথম ছবি দিয়েই তিনি প্রযোজনায়ও যুক্ত হলেন। পরিচালক জানালেন, ছবিতে তাঁর চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
‘সিক্রেট’ হতে যাচ্ছে অপু বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তনের সিনেমা। দর্শকের কাছেও এটি হবে নতুন একটি চমক—এমনটাই জানালেন পরিচালক। নতুন বছরের শুরুতে ছবিটির শুটিং শুরু হবে। শুরুটা ঢাকায় হলেও কক্সবাজারে কয়েক দিনের শুটিং হবে বলে জানালেন বন্ধন বিশ্বাস।