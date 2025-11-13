শাবনূরের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি
এক যুগের বেশি সময় ধরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শাবনূরের জীবনযাপন। মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসেন। ২০২৩ সালে যেমনটা এসেছিলেন। এরপর তাঁকে নিয়ে ছবির ঘোষণাও এসেছিল। পরিচালক আরাফাত হোসাইনের ‘রঙ্গনা’ নামের একটি সিনেমায় কয়েক দিনের শুটিংও করেছিলেন। সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার আগে পারিবারিক প্রয়োজনে শাবনূর উড়াল দেন সিডনি।
হঠাৎ জানা গেল, শাবনূরের সেই অসম্পূর্ণ সিনেমার ফুটেজ ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে। এতে বিস্ময় প্রকাশের পাশাপাশি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন ঢালিউডের জনপ্রিয় এই নায়িকা।
১৯৯৩ সালে এহতেশাম পরিচালিত ‘চাঁদনী রাতে’ ছবির মাধ্যমে ঢালিউডে পথচলা শুরু হয় শাবনূরের। একটানা ২০১৩ সাল পর্যন্ত অভিনয় করেছেন। এই সময়ে শাবনূর দেড় শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। একটা সময় পর অভিনয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়েন তিনি। পারিবারিক প্রয়োজনে অস্ট্রেলিয়া যাওয়া–আসার কারণে এই অনিয়মিত হওয়া।
২০২৩ সালের শেষ দিকে ঢাকায় এলে ‘রঙ্গনা’ ছাড়া আরও দুটি ছবির ঘোষণা আসে। তবে ঢাকা ক্লাবে জমকালো আয়োজনে মহরত করা হয় শুধু ‘রঙ্গনা’ সিনেমার। মহরত শেষে পুবাইল ও ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে শুটিংও শুরু হয়। কয়েক দিন শুটিংও হয়। দ্বিতীয় লটের শুটিংয়ের আগে অস্ট্রেলিয়ায় যান শাবনূর। দেশে ফিরে আবার কাজ শুরু করার কথা থাকলেও এর মধ্যে শুটিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি। তার আগেই ইউটিউবে প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার শুটিংয়ের সব ফুটেজ। বিষয়টি জানেন না সিনেমার পরিচালক আরাফাত হোসাইন ও নায়িকা শাবনূর।
শাবনূর বলেন, ‘এত বছর ধরে সিনেমায় অভিনয় করেছি, এত এত পরিচালক–প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করেছি, আমার জীবনে কোনো দিন এমনটা ঘটেনি! শুধু আমার সঙ্গে নয়, আমার অন্য কোনো সহকর্মীর সঙ্গেও এমনটা ঘটেছে কি না, জানা নেই। এমন খবর শোনার পর কী বলব বা বলা উচিত, তা–ও বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, খুবই অস্বস্তিকরও। “রঙ্গনা” সিনেমা শেষ হওয়ার আগে ফুটেজ ইউটিউবে প্রকাশের বিষয়টি অনৈতিক ও চূড়ান্ত মাত্রার অপেশাদার। শিল্পীর অনুমতি ছাড়া এমন প্রকাশ শিল্পীর মর্যাদাকে আঘাত করে।’
বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয়দক্ষতা শাবনূরকে দর্শকের মনে জায়গা যেমন দিয়েছে, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের নায়িকাদের কাছেও আদর্শ করে তুলেছে। এ প্রজন্মের নায়িকাদের কেউ কেউ তাই চলচ্চিত্রে তাঁদের অনুপ্রেরণা হিসেবে শাবনূরের নামটিই বলে থাকেন।
১৯৭৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর শাবনূরের জন্ম যশোরের শার্শা উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম শাহজাহান চৌধুরী। তিন ভাই–বোনের মধ্যে শাবনূর বড়। শাবনূরের ছোট বোনের নাম ঝুমুর, ভাই তমাল। পারিবারিকভাবে শাবনূরের নাম রাখা হয় কাজী শারমিন নাহিদ নূপুর। পরে নামটি পাল্টে চলচ্চিত্র পরিচালক এহতেশাম রাখেন শাবনূর। মাত্র ১৪ বছর বয়সে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু হয় শাবনূরের। টানা দেড় যুগ এই মাধ্যমে কাটিয়ে দিয়েছেন। বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করে সমসাময়িক নায়িকাদের মধ্যে ঢালিউডের সেরা আসনটি নিজের করেও নিয়েছিলেন। আজও শাবনূর চর্চিত একটি নাম। এক যুগের বেশি সময় ধরে অনিয়মিত তিনি। বিয়ে ও সংসারী হয়েছেন। একমাত্র সন্তান আইজান নেহানকে নিয়ে থাকেন সিডনিতে।