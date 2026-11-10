উত্তরার ক্লিনিকে পাওয়া গেছে নায়িকা মেঘলা মুক্তার বাবাকে

উত্তরার ক্লিনিকে পাওয়া গেছে নায়িকা মেঘলা মুক্তার বাবাকে
চিত্রনায়িকা মেঘলা মুক্তার হারিয়ে যাওয়া বাবা মিজানুর রহমান দুলালকে পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার উত্তরার একটি ক্লিনিকে তাঁর সন্ধান পায় পরিবার। বাবাকে খুঁজে পেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবার সহযোগিতা চেয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। ফেসবুকে তাঁর দেওয়া ছবি ও পোস্ট দেখেই ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের একজনের সন্দেহ হয়। এরপর ফোন করে পরিবারকে বাবার সন্ধান দেন তিনি। বেলা দুইটার দিকে প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেন মেঘলা মুক্তা।
মেঘলা মুক্তা জানান, উত্তরার ওই ক্লিনিক থেকে তাঁর বাবাকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। বাবার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন মেঘলা বলেন, ‘তিনি কোনো কথা বলছেন না। তাঁর এখন চিকিৎসা প্রয়োজন। তাই আপাতত বাবার চিকিৎসার বাইরে অন্য কিছু ভাবছি না।’
কীভাবে বাবার সন্ধান পেলেন, তা জানিয়ে মেঘলা বলেন, ‘কেউ একজন ফেসবুকে ছবি ও পোস্ট দেখেছিলেন। এরপর যে ক্লিনিকে বাবা ছিলেন, সেখানকার একজন আমাকে ফোন করে জানান, ফেসবুকে ছবি দেখে মনে হচ্ছে, আপনার বাবা। আপনারা একবার এসে দেখেন। তারপর আমাদের পরিবারের সবাই উত্তরার সেই ক্লিনিকে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, আমার বাবা সেখানে।’
ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাবাকে সেখানে কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য পেয়েছেন মেঘলা। তাঁর মতে, ‘আমাদের শুধু বললেন, একজন আব্বুকে এখানে এনে রেখে গেছেন। আব্বুকে তাঁরা যখন পেয়েছেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে ফেনার মতো কিছু একটা বের হচ্ছিল। আমরা আসলে আব্বুকে পেয়েছি, এর বাইরে আপাতত আর কিছুই জানতে পারিনি। আব্বু কথা বলা শুরু করলে পুরো ঘটনা জানতে পারব।’
মেঘলা জানান, তাঁর বাবা মিজানুর রহমান দুলাল ঢাকা ওয়াসার প্রথম শ্রেণির একজন ঠিকাদার। দীর্ঘদিন ধরে ঠিকাদারি পেশায় যুক্ত তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পের কাজ হয়েছে। দুই মাসের বেশি সময় ধরে ঢাকার উত্তরখানে তাঁদের একটি বাড়ির নির্মাণকাজ চলছিল। সেই কাজ তদারক করতে প্রতিদিন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসা থেকে উত্তরখানে যেতেন তিনি।
গতকাল সোমবারও বাড়ির কাজ শেষে রাত আটটার দিকে বসুন্ধরার বাসার উদ্দেশে রওনা হন মিজানুর রহমান। রাত ৮টা ৫০ মিনিটে মেয়ের সঙ্গে তাঁর শেষবার কথা হয়। এর পর থেকে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাত গভীর হওয়ার পরও তিনি বাসায় না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। উত্তরখান থেকে বসুন্ধরা আসার পথে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালগুলোতেও যোগাযোগ করেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাননি। একপর্যায়ে উত্তরখান থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন পরিবারের সদস্যরা।
আজ সকাল নয়টার দিকে সেই জিডি নিয়ে উত্তরায় স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) কার্যালয়ে যান তাঁরা। সেখানে মুঠোফোন নম্বর ট্র্যাক করে বাবার অবস্থান জানার চেষ্টা চলছিল। এর মধ্যেই উত্তরার ক্লিনিক থেকে ফোন আসে। পরে পরিবারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে তাঁকে শনাক্ত করেন।
এর আগে বাবার সঙ্গে তোলা তিনটি ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করে তাঁর সন্ধান চেয়েছিলেন মেঘলা মুক্তা। পোস্টে বাবার অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে তাঁকে খুঁজে পেতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। বাবার নিরাপদে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন।
বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের তেলেগু চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন মেঘলা মুক্তা। তেলেগু সিনেমা ‘সাকালা কালা ভাল্লাভুডু’ দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। তাঁর অভিনীত বাংলাদেশের সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘পায়ের ছাপ’, ‘কাঠগোলাপ’ ও ‘আগুনের পাখি’।