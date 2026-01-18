আবারও সার্টিফিকেশন বোর্ডে নওশাবা, খিজির হায়াত খান

আবারও সার্টিফিকেশন বোর্ডে নওশাবা, খিজির হায়াত খান
চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদ, চলচ্চিত্র সম্পাদক ইকবাল এহসানুল কবির, চলচ্চিত্র পরিচালক খিজির হায়াত খান, চলচ্চিত্র পরিচালক তাসমিয়া আফরিনসহ ১৫ সদস্যকে নিয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করেছে সরকার।
১৪ জানুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তাসলিমা নূর হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩-এর ৩ ধারার উপধারা (১) অনুসারে সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা হয়।
নবগঠিত সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং সদস্যসচিব হচ্ছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান।
১৫ সদস্যের সার্টিফিকেশন বোর্ডে আরও রয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র), আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ের একজন কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রতিনিধি।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেন্সর বোর্ডের ইতি ঘটে। ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রথমবার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করে সরকার। সেই দফায়ও সার্টিফিকেশন বোর্ডে ছিলেন কাজী নওশাবা আহমেদ, ইকবাল এহসানুল কবির, খিজির হায়াত খান ও তাসমিয়া আফরিন। তবে বোর্ড গঠনের মাস দুয়েক পর পদত্যাগ করেন খিজির হায়াত খান।
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, গত সার্টিফিকেশন বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন বোর্ড গঠন করেছে সরকার।