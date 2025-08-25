অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া মারা গেছেন

অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া মারা গেছেন
দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বাংলাদেশ সময় আজ সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন এই অভিনয়শিল্পীর ভাতিজা সংগীতশিল্পী নিলয় আহমেদ।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, জাহানারা ভূঁইয়া দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ডায়াবেটিসের কারণে তাঁর দুটি কিডনিই অচল হয়ে যায়। ১৬ মাস ধরে মিনেসোটার লেক রিজ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস চললেও শেষ পর্যন্ত আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি এই অভিনেত্রী।
সত্তর ও আশির দশকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি জাহানারা ভূঁইয়া গীতিকার, নির্মাতা এবং প্রযোজক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁরা যাত্রা শুরু হয় গীতিকার হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধা ও চলচ্চিত্র পরিচালক স্বামী সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার ‘নিমাই সন্ন্যাসী’ ছবিতে প্রথম গান লেখেন তিনি। আশির দশকে ‘সৎমা’ ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে পরিচিতি পান। এরপর তিনি শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেন। পরিচালনা করেছেন কয়েকটি চলচ্চিত্রও। ‘সিঁদুর নিওনা মুছে’ তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি। অভিনেত্রী হিসেবে সাফল্যের পাশাপাশি তিনি নির্মাণ এবং গান লেখায়ও রেখেছেন অবদান।
প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক আজীজ আহমেদ বাবুলের বোন জাহানারা ভূঁইয়া। এ দেশে নারী চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম তিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, ১৯৭০ সালে মানজান আরা বেগম ওরফে রেবেকা নির্মাণ করেছিলেন ‘বিন্দু থেকে বৃত্ত’ ছবিটি। দেশ স্বাধীন–পরবর্তী সময়ে জাহানারা ভূঁইয়া চলচ্চিত্র পরিচালনার উদ্যোগ নেন। তবে তাঁর পরিচালনার ‘সিঁদুর নিও না মুছে’ ছবিটির নির্মাণ শেষ করতে কয়েক বছর লেগে যায়। সাদাকালো ছবির সময়ে নির্মিত এই ছবি সেন্সর ছাড়পত্র পেলেও এখন পর্যন্ত মুক্তি পায়নি। জাহানারা ভূঁইয়া মরদেহ কোথায় সমাহিত করা হবে, সে ব্যাপরে এখনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি বলে জানালেন তাঁর ভাতিজা নিলয় আহমেদ।