‘“দেলুপি” নিয়ে অনেক আশা’, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনব প্রচারণা

‘“দেলুপি” নিয়ে অনেক আশা’, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনব প্রচারণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আজ বুধবার বিকেলে দেখা গেল এক ভিন্ন দৃশ্য। কেউ হাতে ব্যানার-পোস্টার, কেউবা রঙিন পোশাক পরে গানের তালে তালে নাচছেন। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দেলুপি’র প্রচারের অংশ হিসেবেই শিক্ষার্থীদের এমন আয়োজনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল পুরো ক্যাম্পাস। নতুন এই সিনেমা নিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহও ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামী শুক্রবার দেশব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি।
চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। তিনি এর আগে ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ নির্মাণ করে দর্শক-সমালোচকদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছিলেন।
আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর, পরিবহন মার্কেট, শহীদুল্লাহ কলাভবনসহ বিভিন্ন চত্বরে প্রচারণা চালান ‘দেলুপি’র সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীরা। হাতে হাতে সিনেমার পোস্টকার্ড তুলে দেন তাঁরা।
সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমতলায় প্রচারণা উপভোগ করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহাদ্দিস হাসান। তিনি বলেন, ‘“শাটিকাপ” দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। “দেলুপি” নিয়েও অনেক আশা। তাওকীর ভাইয়ের সিনেমা মানেই বাস্তবতার কাছাকাছি কিছু।’
ছবিটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশনের সদস্য সাথী আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ‘“দেলুপি”র প্রচারণায় এত সাড়া পাব, ভাবিনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ঢাকার বাইরেও যে ভালো সিনেমা তৈরি করা যায়, তাওকীর সেটারই প্রমাণ দিচ্ছেন। সিনেমাটিতে হাসি, কান্না, রাজনীতি—সবই আছে। ২০২৪ সালের পটভূমিতে নির্মিত এই সিনেমা সময়ের গল্প বলবে।’
প্রচারণায় অংশ নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গানের দল অন্বেষণ। দলের ব্র্যান্ড ম্যানেজার ও মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী নওশাদুল ইসলাম বলেন, ‘তাওকীর ইসলাম রাজশাহীর মানুষ। তাঁর সিনেমার প্রচারণায় অংশ নিতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে। “শাটিকাপ” ও “সিনপাট” ওয়েব সিরিজের পর এবার একটি ইউনিয়নের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও জীবনের গল্প নিয়ে “দেলুপি” বানানো হয়েছে।’
নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘“দেলুপি” শুধু একটি রাজনৈতিক সিনেমা নয়, বরং দেশ পুনর্গঠনের স্বপ্ন ও ঐক্যের গল্প। বিভিন্ন দেশেই রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে চলচ্চিত্র হয়। “দেলুপি”তেও রাজনীতি আছে, তবে এর সঙ্গে আছে ভালোবাসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রামসহ জীবনের নানা বাস্তবতা। আমরা যে স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন পূরণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, এই বার্তাই দিতে চেয়েছি ছবিটিতে।’