অনেক দিন ভেবেছিলাম, আমার পথ রাজনীতি: বাঁধন
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। নিয়মিতই দেশের সমসায়মিক পরিস্থিতি, ব্যক্তিজীবনের অনেক কিছুই ভক্ত-অনুসারীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আজ সকালেও তেমন একটি পোস্টে তুলে ধরেছেন নানা বিষয়ে নিজের দর্শন।
‘সারা জীবন আমি মানুষের পাশে থেকেছি—কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কখনোবা কারও নিজের পথ খুঁজে পাওয়ার লড়াইয়ে। আমার কাজিন, বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী—এমনকি অচেনা মানুষদের জন্যও আমি দাঁড়িয়েছি। যেটা কথা, কাজ দিয়ে বা ভালোবাসা দিয়ে।’ ফেসবুক পোস্টের শুরুতে লিখেছেন বাঁধন।
এই স্ট্যাটাসে বাঁধন লিখেছেন, অনেক দিন তিনি রাজনীতি করার কথা ভেবেছেন। তাঁর ভাষ্যে, ‘অনেক দিন ভেবেছিলাম, আমার পথ রাজনীতি। আনিসুল হকের নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করেছি, ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণায় যুক্ত থেকেছি। এমনকি ২০১৭ সালের দিকে ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। তখন সত্যিই বিশ্বাস করতাম, রাজনীতিই সমাজ পরিবর্তনের পথ।’
তবে জীবন থেকে পাওয়া ‘শিক্ষা’র কারণেই রাজনীতিতে পা মাড়াননি বলেও ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করেছেন অভিনেত্রী। তিনি লিখেছেন, ‘কিন্তু জীবন আমাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে বুঝেছি, রাজনীতি আমার ডাক নয়। আমি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলাম, আর একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেলে অন্ধভাবে নির্দেশ মেনে চলা আর সম্ভব হয় না। রাজনীতি কঠিন কাজ। কাছ থেকে বহু রাজনীতিককে দেখেছি—কেউ কেউ মুগ্ধ করেছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানতাম, আমি সে পথে হাঁটতে পারব না।’
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের ‘রেহানা মরিয়ম নূর’ দিয়ে অভিনেত্রী হিসেবে বাঁধনের নতুন যাত্রা শুরু হয়। সে কথা উল্লেখ করে বাঁধন আরও লিখেছেন, ‘তারপর এলো “রেহানা”। ২০১৯ সালে সেই ছবিটি আমাকে নতুন করে জন্ম দিল। তখন আমি হয়ে উঠলাম আজমেরী হক বাঁধন—একজন নারী, যিনি অবশেষে জানতে পেরেছেন তিনি কী চান, সাহস করে তা বলতে পারেন।’
এরপর বাঁধন লিখেছেন নিজের উপলব্ধির কথা। তাঁর ভাষায়, ‘এখন আমার পথ পরিষ্কার, আমি চাই আমার কাজ আর কথার মাধ্যমে সামাজিক প্রভাব তৈরি করতে। এটিই আমার জীবনের আসল আহ্বান। জীবনকে এখন সহজভাবে নেই, এবং তাতেই আনন্দ খুঁজে পাই। কারণ, জীবনের মানে আসে পদবি বা ক্ষমতা থেকে নয়; আসে মানুষকে কতটা ছুঁতে পেরেছি, কতটা রেখাপাত করতে পেরেছি, সেখান থেকে। আমার শিল্প, কাজ যদি পৃথিবীতে সামান্য হলেও মমতার ছাপ রেখে যেতে পারে, ওটাই হবে আমার জয়।’
দীর্ঘ পোস্টের শেষে তিনি লিখেছেন, ‘আমি শাসন করতে চাই না, কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না। শুধু সৃষ্টি করতে চাই, ভালোবাসতে চাই, আর এমন এক পৃথিবী রেখে যেতে চাই, যেখানে মানুষ হয়ে ওঠা যায় আরও মানবিক। এটুকুই যথেষ্ট।’