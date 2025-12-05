ঢালিউড

টেলর সুইফটের অনুপ্রেরণায় গান সিরিয়াসলি নিয়েছি: তাসনিয়া ফারিণ

তাসনিয়া ফারিণছবি: কবির হোসেন
এক দশকের অভিনয়জীবনে ছোট পর্দা, বড় পর্দা, ওটিটি—সব জায়গায়ই কাজ করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। এখন গান আর প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত। বড় পর্দায়ও আসছেন নতুন চমক নিয়ে, শাকিব খানের নায়িকা হয়ে। তাসনিয়া ফারিণ তাঁর সাম্প্রতিক ব্যস্ততা ও পরিকল্পনা শেয়ার করেছেন মনজুর কাদের–এর সঙ্গে

ফারিণের ফেসবুক ওয়ালে নিয়মিত যাঁরা চোখ রাখেন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, কিছুদিন ধরে অভিনয়ের নতুন কোনো খবর নেই। অভিনয়ের মানুষ ফারিণ এখন গান নিয়েই ব্যস্ত। ‘মন গলবে না’ গানটি গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রকাশিত হয়েছে। এই গানে অন্য রকম এক ফারিণকে দেখা গেছে। পপ ধাঁচের গানটি নিয়ে তাঁর মন্তব্যটা এ রকম, ‘আমার এই গানে ফিউশন ঘটাতে চেয়েছি। আশি ও নব্বইয়ের দশকের অনুভূতির সঙ্গে এই সময়টাকে মিলিয়ে কিছু একটা করতে চেয়েছি। সঙ্গে একটা গল্প রেখেছি, আবার শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্যিক কিছু উপাদানও আছে। আমি ও আমার টিম চেষ্টা করেছি আমাদের চিন্তাভাবনা তুলে ধরতে।’

ইমরান মাহমুদুল ও তাসনিয়া ফারিণ
ছবি: ফেসবুক থেকে

২০২৪ সালে সংগীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ফারিণ। তাঁর গাওয়া প্রথম গান ‘রঙে রঙে রঙিন হব’, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’তে প্রচারিত হয়। গানটির সাফল্য তাঁকে আরও গাইতে অনুপ্রাণিত করে। ফারিণ জানান, নতুন গানটি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। বললেন, ‘আমাদের তো অনেক বাজেট সীমাবদ্ধতা। তারপরও চেয়েছি, গতানুগতিক মিউজিক ভিডিওর বাইরে গিয়ে নতুন কিছু করতে। কেউ এটাকে শুধুই বাণিজ্যিক বা কেউ শুধু শিল্পও বলতে পারবে না।’ ‘মন গলবে না’ গানের কথা লিখেছেন কবির বকুল, সুর-সংগীত করেছেন ইমরান মাহমুদুল।

নতুন পরিচয়ে

দীর্ঘদিন ধরে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চালুর ইচ্ছা, সম্প্রতি তার বাস্তবায়ন ঘটেছে। নিজের গাওয়া নতুন গান দিয়েই সেটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হচ্ছে। ফারিণ বলেন, ‘অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম, নিজের মতো করে কিছু কাজ করব। এমন কিছু, যেখানে আমার চিন্তা, আমার ভাবনাগুলো তুলে ধরতে পারব। তাই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করেছি। মিউজিক ভিডিও দিয়ে যাত্রা শুরু হলো।’ প্রতিষ্ঠানটি থেকে নাটক ও সিনেমা তৈরি হবে কি না, এমন প্রশ্নে ফারিণ বলেন, ‘এত দূর এখনো ভাবিনি। এটা অনেকটা টেস্ট বলতে পারেন। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পরে ভাবব। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রতিষ্ঠান যেহেতু করছি, এখান থেকে নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।’

তাসনিয়া ফারিণ
ছবি: প্রথম আলো

অনুপ্রেরণায় টেলর সুইফট

১০ বছর ধরে অভিনয়ে আছেন ফারিণ। তবে ছোটবেলা থেকে হতে চেয়েছিলেন গায়িকা। টেলর সুইফট তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেরণা। স্কটল্যান্ডে সরাসরি তাঁর কনসার্ট দেখার পর এই প্রেরণা আরও বাড়ে। গানটাকে আরও সিরিয়াসলি নেওয়ার সাহস করেন। ফারিণের মতে, ছোটবেলা থেকে তাঁর গান শুনে ও তাঁকে দেখে দেখে বড় হয়েছি। তিনি মিউজিকে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। এটা আমার জন্য ভীষণ অনুপ্রেরণার।

ফারিণ বললেন, ‘আমার অভিনয়ের ধরন এক রকমভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমি গানেও কিছু একটা করতে চাই। গানটা এখন সিরিয়াসলি করছি। সামনে আমার প্রোডাকশন হাউস থেকে গানটা নিয়মিত করব। বরাবরই আমার প্রেরণায় টেলর সুইফট। স্কটল্যান্ডে যখন সরাসরি তাঁর কনসার্ট দেখেছি—বুঝেছি শিল্পী হিসেবে তিনি কতটা শক্তিশালী, ব্যক্তিত্ববান, একই সঙ্গে তাঁর বিশাল ভক্তকুল; এ বিষয়গুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছি, কেন আমি গানটা সিরিয়াসলি নিচ্ছি না। কারণ, আমার তো ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল গায়িকা হব। মনে হয়েছে, এখনো যদি সিরিয়াসলি গানটা করি, তাহলে মানুষের ভালোবাসার একটা জায়গায় যেতে পারব। সেই জায়গা থেকে আমি আমার নতুন গানকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। পপ গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কস্টিউম থেকে শুরু করে অন্য বিষয়ে সেভাবে নজর দিয়েছি। তবে টেলর সুইফটকে কপি করিনি, ভিডিওতে যেভাবে বাণিজ্যিক ধাঁচে উপস্থাপন করেছি তাতে অনেকে অনুপ্রেরণা মনে করতেও পারেন।’

মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার মঞ্চে তাসনিয়া ফারিণ ও শাকিব খান
ছবি : প্রথম আলো

স্বপ্নপূরণের ঘোষণা

পাঁচ মাস আগের কথা। মেরিল-প্রথম আলো মঞ্চে পুরস্কার নিতে উঠেছেন শাকিব খান। উপস্থাপনায় ছিলেন তাসনিয়া ফারিণ ও আফরান নিশো। কথোপকথনের একপর্যায়ে ফারিণ জানান, শাকিব খানের সঙ্গে সিনেমায় কাজ করতে চান তিনি। উপস্থিত দর্শকদের সামনে তিনি বলেন, ‘ভাইয়া, আপনার পরের সিনেমায় আমি কি অডিশন দিতে পারি?’

শাকিব বলেছিলেন, ‘তোমার অডিশন লাগবে না।’কয়েক মাসের মধ্যেই সেই কথা বাস্তব হয়ে উঠল। ঘোষণা এসেছে, শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’র তিন নায়িকার একজন হচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ। ছবিটি পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ।

জানা গেছে, সিনেমাটিতেও ফারিণের চরিত্রটি একজন চিত্রনায়িকার, তবে এ নিয়ে তিনি কিছুই বলতে চাইলেন না।

ফারিণ জানান, মেরিল-প্রথম আলোর মঞ্চের পুরো ব্যাপারটা কাকতালীয়। তবে এটা আবার কাকতালীয়ও না।

মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার মঞ্চে তাসনিয়া ফারিণ ও শাকিব খান
ছবি : প্রথম আলো

বললেন, ‘শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে ছবি করার আমারও খুব ইচ্ছা ছিল। সে কারণে আমি খুব খুশি। একটা ভালো ছবি দিয়েই তা হচ্ছে। চুক্তি সই করার পর শাকিব ভাইকে ফোন করেছিলাম, তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।’ ফারিণ জানান, ডিসেম্বরেই শুরু হবে ‘প্রিন্স’ সিনেমার শুটিং। এর আগে নানা প্রস্তুতি আছে।

টেলিভিশন নাটকের অভিনয়শিল্পী ফারিণের প্রথম সিনেমা ধ্রুব হাসানের ‘ফাতিমা’। এরপর তিনি কলকাতার অতনু ঘোষ পরিচালিত ‘আরো এক পৃথিবী’ এবং গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশি সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত ‘ইনসাফ’ ছবিতে অভিনয় করেন।

ফারিণ বলেন, ‘“ফাতিমা” থেকে আমার বড় পর্দার জার্নি শুরু। মনে হচ্ছে, জার্নিটা ধাপে ধাপে দারুণ যাচ্ছে। “ইনসাফ” ছবিতে যা কিছু শিখেছি, সেসব অভিজ্ঞতা “প্রিন্স”–এ কাজে লাগবে। একই সঙ্গে যা যা দুর্বলতা ছিল, তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব। নাচটা আরএকটু ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। এর বাইরে পুরোটাই মানসিক প্রস্তুতি।’

ফারিণ–সাবিলা এক সিনেমায়!

সাবিলা নূর ও তাসনিয়া ফারিণ কাছাকাছি সময়ে অভিনয়ে আসেন। ক্যারিয়ার এবং বয়সে সাবিলা বড় হলেও তাঁদের একসঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এমনকি ঘোরাঘুরি করতেও দেখা যায়। টেলিভিশন নাটক থেকেই দুজনের বড় পর্দায় যাত্রা শুরু। সাবিলার প্রথম সিনেমা ‘মুজিব; একটি জাতির রূপকার’। এ বছরের ঈদুল আজহায় মুক্তি পায় সাবিলা অভিনীত ‘তাণ্ডব’, যেটিতে তাঁর সহশিল্পী শাকিব খান ও ফারিণ অভিনীত ‘ইনসাফ’, যেটিতে সহশিল্পী শরিফুল রাজ।

তাসনিয়া ফারিণ ও সাবিলা নূর

একই ঈদ উৎসবে দুজনের অভিষেক, একই সিনেমায় দেখা যাবে কি—এমন প্রশ্নে ফারিণ বলেন, ‘আমাদের নিয়মিত জিমে দেখা হয়। তিনি আমার অনেক আগে থেকে কাজ করছেন। তাঁর একটা দারুণ জার্নি আছে। যদি কোনো পরিচালক ভাবেন, আমাদের দুজনকে নিয়ে একসঙ্গে সিনেমা করতে চান, তাহলে অবশ্যই, কেন নয়। তিনি এত ভালো অভিনেত্রী, তাঁর সঙ্গে তো অবশ্যই কাজ করতে চাইব।’

এখন দেখার পালা, কে সেই পরিচালক এবং কোন নায়কের বিপরীতে এ দুই তারকার অভিষেক ঘটে—এটা সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

কলকাতার সিনেমা

কলকাতার নির্মাতা অতনু ঘোষের হাত ধরে সেখানকার সিনেমায় অভিষেক ঘটে ফারিণের। এরপর অভিজিৎ সেনের ‘প্রতীক্ষা’ নামে কলকাতার একটি সিনেমায় দেবের বিপরীতে অভিনয় করার কথা ছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত ছবিটিতে অভিনয় করেননি তিনি। এদিকে কয়েক মাস আগে ফারিণ কলকাতায় গিয়েছিলেন নতুন ছবি নিয়ে কথা বলতে। এ নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাইছেন না। বলেন, ‘কলকাতায় সিনেমা নিয়ে অনেক ধরনের কাহিনি হয়েছে, তাই কিছু বলতে চাই না। যেদিন শুটিং শুরু করব, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব—সেদিনই বলব।’

তাসনিয়া ফারিণ
ছবি: প্রথম আলো

নাটকে ফারিণের সর্বশেষ কাজ ‘প্রিয় প্রজাপতি’, এতে তাঁর সহশিল্পী অপূর্ব। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ওটিটি কনটেন্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, পরিচালক ও প্রযোজক। আপাতত ‘প্রিন্স’ নিয়ে ভাবতে চান ফারিণ। বলেন, ‘ভালো পরিচালক, ভালো গল্প এবং আমার জন্য লাভজনক হবে মনে করলে, নাটকেও কাজ করব। নাটক কোনো দিনই করব না, এমনটা বলতে চাই না। মাঝে ওটিটির জন্য কয়েকটা ভালো চিত্রনাট্য পেয়েছি। তবে সবকিছুই হবে “প্রিন্স” শেষ হওয়ার পর, আপাতত সিনেমার শুটিং ছাড়া ভাবতে চাই না।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ঢালিউড থেকে আরও পড়ুন