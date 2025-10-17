‘প্রধানমন্ত্রী পলাইছে, শুনিছিস?’, ‘দেলুপি’র টিজারে চমক
গ্রামের রাস্তা। দুই ধারে সারি সারি গাছ। সেই পথ ধরে দৌড়াচ্ছেন পার্থ নামের এক তরুণ। এর মধ্যে তাঁর মুঠোফোন বেজে ওঠে। কল ধরেই সেই তরুণ বললেন, ‘হ্যালো বাবা’, বাবা বললেন, ‘পার্থ তুই কনে?’ পার্থ বললেন, ‘আমি তো একটু বাইরে আছি।’ ছেলের কথা শুনে বাবা বললেন, ‘প্রধানমন্ত্রী পলাইছে, শুনিছিস?’ , পার্থ বলেন, ‘কী? প্রধানমন্ত্রী পলাইছে মানে?’
আজ প্রকাশিত ‘দেলুপি’ সিনেমার ২৭ সেকেন্ডের টিজারের গল্পটা এমনই। টিজারের শেষভাগে দেখা গেছে, দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধা একজনের ছবি নামিয়ে ফেলা হয়। আপাতত ‘দেলুপি’ সিনেমার গল্পের এতটুকুই জানা গেল। গল্পের আরও খানিকটা জানতে ট্রেলারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দর্শকদের।
টিজারের প্রশংসা করছেন দর্শকেরা। ইউটিউবে ইফতেখার হোসেন নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘ভালো কিছুর আশায় থাকলাম।’ আরেক দর্শক লিখেছেন, ‘পুরাই মালয়লাম ছবির একটা ভাইব, টিজারের মাঝে একটা আকর্ষণ আছে, এটা পুরো ছবিতে ধরে রাখতে পারলে দারুণ হবে।’
‘দেলুপি’ দিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটছে নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের। এর আগে দুই ওয়েব সিরিজ শাটিকাপ ও সিনপাট নির্মাণ করে পরিচিতি পেয়েছেন তাওকীর। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন।
আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সিনেমাটি শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
সিনেমার নামকরণ নিয়ে তাওকীর জানান, ‘দেলুপি’ নামটি এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়ন থেকে। সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কাল্পনিক বাস্তবতা হিসেবে দেলুপির গল্প লেখা। যা শুধু এই অঞ্চলের নয়; বরং একই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবে। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সবই স্থানীয়। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।
তাওকীর বলেন, ‘আমি সব সময়ই বাস্তব মানুষের গল্প বলতে চেয়েছি। “দেলুপি” মূলত সে চেষ্টারই আরেক ধাপ। এই সিনেমার প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ফ্রেম আসলে মানুষ ও তাদের জীবনের অংশ। আমার কাছে সব সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সত্যিকার অনুভূতি তুলে ধরা।’
এর বাইরে ‘অদ-ভূত’ নামে আরেকটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন তাওকীর। ছবিটির প্রি–প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে।
তাওকীরের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজশাহীতে। স্কুলে পড়াকালে ২০০৯ সালে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘কঙ্কপুরাণ’ নির্মাণ করেন। এরপর নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘গ্যাস বেলুন’, ‘লামা’, ‘দ্য ইফনিট’, ‘গোল ও যোগ’, ‘সিনেমার নাম খুঁজছি’, ‘আয়না ও সর্বোচ্চ গতিসীমা’।
সিনেমা নিয়ে দিল্লির এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজ থেকে পড়ালেখা করেছেন তাওকীর।