নেত্রকোনায় আজ ‘কিচ্ছা উৎসব’

নেত্রকোনায় আজ ‘কিচ্ছা উৎসব’
আজ শনিবার নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলায় বসছে ‘কিচ্ছা উৎসব ১৪৩২ ’–এর আয়োজন। উপজেলা প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘সর্বস্বর’ যৌথভাবে আয়োজন করছে এই উৎসবের। বাংলার ঐতিহ্যবাহী কিচ্ছা পালাকে কেন্দ্র করে এই বৃহৎ সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১৫ জন খ্যাতনামা বয়াতি ও তাঁদের দল।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, উৎসবে উপস্থাপিত হবে লোকজ কাহিনি, পুরাণ, ধর্মবিশ্বাস ও জনজীবনের নানান অভিজ্ঞতায় গাথা কিচ্ছা পালা। গ্রামীণ জীবনের গল্পগাথা, লোকসংগীতের সুর, চরিত্রের অভিনয় ও দর্শকের মগ্নতা—এই উৎসবে ফিরে আসছে কিচ্ছা গানের সেই চিরায়ত আবহ। আয়োজকেরা মনে করেন, কিচ্ছা উৎসব শুধু বিনোদনের আয়োজন নয়; এটি তরুণ প্রজন্মের কাছে নিজেদের শিকড়, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। একই সঙ্গে গবেষক, সংস্কৃতিবিদ ও সাহিত্যমনস্কদের জন্যও এটি এক মূল্যবান ক্ষেত্র, যেখানে তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন বাংলার মৌখিক ঐতিহ্যের জীবন্ত রূপ।
কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চবিদ্যালয় খেলার মাঠে সকাল ১০টা থেকে সারা রাত চলবে এই আয়োজন। এতে কিচ্ছা পরিবেশন করবেন কুদ্দুস বয়াতি, সায়িক সিদ্দিকী, দিলু বয়াতি, অলিউল্লাহ বয়াতি, সবুজ বয়াতি, জসিম বয়াতি, মনসুর বয়াতি, হামিদ বয়াতি, শামীম বয়াতিসহ আরও অনেকে।