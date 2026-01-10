ভণ্ডামি ও প্রতারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন মলিয়ের

ভণ্ডামি ও প্রতারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন মলিয়ের
ভণ্ডামি, প্রতারণা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্প নিয়ে মঞ্চে এসেছে নাট্যদল থিয়েটারিয়ানের নতুন প্রযোজনা ‘তার্ত্যুফ’। এটি দলটির দ্বিতীয় প্রযোজনা নাটক। ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের ব্যঙ্গাত্মক কমেডি নাটক ‘তার্ত্যুফ’-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় নাট্যশালার পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তনে।
শুক্রবার একই মঞ্চে বিকেল ও সন্ধ্যায় আরও দুটি প্রদর্শনী হয়। পরপর দুই দিনের তিনটি প্রদর্শনীতে দর্শকের উপস্থিতি ছিল সন্তোষজনক। নতুন এ নাটক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আলোচনা হচ্ছে।
নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়, অর্গোঁ নামের এক বিত্তশালী ব্যক্তি ‘তার্ত্যুফ’ নামের এক ভণ্ড সাধুকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন। সুযোগ নিয়ে তার্ত্যুফ অর্গোঁর বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং ধীরে ধীরে তাঁর সম্পত্তি ও পরিবারের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তার্ত্যুফের আসল রূপ সবার সামনে প্রকাশ পায়।
এ নাটকে মলিয়ের ধর্মকে নয়; বরং ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও প্রতারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাহ্যিক ধার্মিকতা ও অন্ধবিশ্বাস কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। চরিত্রগুলোর অতিরঞ্জিত আচরণ ও হাস্যরসের আড়ালে উঠে এসেছে গভীর সামাজিক সমালোচনা।
লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত এ নাটকের মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় রয়েছেন রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক ধীমান চন্দ্র বর্মন।
‘তার্ত্যুফ’-এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমিরুল মামুন, আবদুল হাই, পলি চৌধুরী, সুমাইয়া বিনতে জামান, ফাহমিদা ফেরদৌস, সৌরভ দেবনাথ, হাসিবুল ইসলাম, সাবিহা আফরীন, শ্রীকান্ত মণ্ডল, রাহুল মণ্ডল, নাসিফ আহমেদ নিপম ও মাহামুদুর রহমান।
নাট্যদল থিয়েটারিয়ানের প্রথম প্রযোজনা ছিল ‘ডেথ অব আ সেলসম্যান’।