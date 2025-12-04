নাটক

লাইফ সাপোর্টে থাকা অভিনেতা তিনু করিমের অবস্থার অবনতি

লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন অভিনেতা তিনু করিমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত থেকে রক্তচাপ কমেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সব চেষ্টাই তাঁরা করছেন, কিন্তু কোনো উন্নতি হচ্ছে না। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন।

হুমায়রা নওশিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকালে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁরা কিছুই বলতে পারছেন না। শুধু জানিয়েছেন, কোনো উন্নতি নেই, বরং আরও অবনতি হয়েছে। আল্লাহর কাছে তাঁকে চাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই।’
অভিনেতার স্ত্রী জানান, উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনু করিমকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের পরিকল্পনাও রয়েছে পরিবারের। তবে সবকিছু নির্ভর করছে অভিনেতার শারীরিক অবস্থার ওপর।

গত ৮ নভেম্বর বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকলে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় আনা হয়। এরপর ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তবে দুই দিন আগে শরীরের অবস্থা একটু ভালো হলে তাঁকে কেবিনে দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল রক্তচাপ ও সুগার লেভেল কমে জ্ঞান হারান অভিনেতা। এরপর প্রথমে আইসিইউ, এরপর লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাঁকে।

দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়ে হুমায়রা নওশিন বলেন, ‘সবাই আমার সন্তানের বাবার জন্য দোয়া করবেন, যাতে তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।’ অভিনেতার ১১ বছর বয়সী এক কন্যাসন্তান রয়েছে।
দুই যুগ ধরে অভিনয়ে আছেন তিনু করিম। ২০০১ সালে ‘সাক্ষর’ নাটক দিয়ে তাঁর টিভি নাটকে অভিষেক। আর ২০১০ সালে ‘অপেক্ষা’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লেখান তিনি। এরপর ‘রাত জাগা ফুল’, ‘আলতা বানু’সহ অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা।

