নাটক পরিচালনায় হাতেখড়ি, নতুনদের জন্য চয়নিকার মাস্টারক্লাস

নাটক পরিচালনায় হাতেখড়ি, নতুনদের জন্য চয়নিকার মাস্টারক্লাস
নতুন প্রজন্মের অনেক প্রতিভাবান মানুষই নির্মাতা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু শুরুটা কীভাবে করবেন, সঠিক পথনির্দেশ কোথায় মিলবে—এই দ্বিধায় পিছিয়ে যান অনেকে। নবীনদের সেই বাধা দূর করতেই এবার এক বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যেই তরুণদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে একটি বিশেষ মাস্টারক্লাস, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ডিরেকশন-টিভি ড্রামা’।
একাডেমি অব ক্রিয়েটিভ প্রফেশনাল (এসিপি)–এর আয়োজনে মাস্টারক্লাসে প্রশিক্ষক হিসেবে আসছেন দেশের চলচ্চিত্র এবং নাটক নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী। তিনি এখানে প্রশিক্ষণ দেবেন নবীন নির্মাতাদের।
জানা গেছে, এই মাস্টারক্লাসে অংশগ্রহণকারীরা টেলিভিশন নাটক নির্মাণের মৌলিক কৌশল, টেলিভিশন ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার নিয়ম, তারকাশিল্পীদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার সঠিক পন্থা, বাজেট প্রণয়ন ও সময় ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, পেশাদার পরিচালক হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ পথ এবং একজন পেশাদার পরিচালকের আয়ের চিত্র—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
এ প্রসঙ্গে একাডেমি অব ক্রিয়েটিভ প্রফেশনালসের (এসিপি) প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘যারা ক্রিয়েটিভ প্রফেশনে খুব সফল এবং যারা এই পেশায় আসতে চান, এই দুই পক্ষকে সরাসরি যুক্ত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ১০ অক্টোবর এই মাস্টারক্লাসটি অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন ৫০ জন।