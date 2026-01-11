নাটক

অধ্যাদেশ অনুমোদন, শিল্পকলা একাডেমির বিভাগ বাড়ল

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা ভবনছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধিত) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ।

গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। অধ্যাদেশটি অনুমোদনের ফলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভাগের সংখ্যা ৬ থেকে ৯ করা হয়েছে।

সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পুনর্গঠিত বিভাগগুলো হলো—১. সংগীত; ২. চারুকলা; ৩. নাট্যকলা; ৪. চলচ্চিত্র; ৫. নৃত্য ও অন্যান্য পারফর্মিং আর্টস; ৬. আলোকচিত্র; ৭. কালচারাল ব্র্যান্ডিং, উৎসব ও প্রযোজনা; ৮. গবেষণা, প্রকাশনা ও নিউ মিডিয়া এবং ৯. প্রশাসন ও অর্থ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেজে বলা হয়, ‘চলচ্চিত্রকে একটি পৃথক বিভাগে রূপান্তর এবং আলোকচিত্র নামে নতুন একটি বিভাগ খোলার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে। সেই সাথে নিউ মিডিয়া এবং কালচারাল ব্র্যান্ডিং ও উৎসবকে নতুন করে বিভাগের অঙ্গীভূত করার এক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।’

গতকাল এক ফেসবুক পোস্টে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী লিখেছেন, ‘আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে এটি একটি বড় সংস্কার। আশা করি, এটি একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে পথ তৈরি করবে।’

শিল্পকলা একাডেমি পরিচালনা পরিষদে আগে শুধু শিল্পকলার তিনটি বিভাগের প্রতিনিধি থাকার নিয়ম ছিল। সংশোধিত অধ্যাদেশে শিল্পকলার আটটি শাখা থেকে আটজন প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জানিয়েছে, ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একাডেমির কর্মপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা হয়েছে।

