বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে কটাক্ষের শিকার ইয়াশ রোহান, পাশে মেহজাবীন আরশরা

বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে কটাক্ষের শিকার ইয়াশ রোহান, পাশে মেহজাবীন আরশরা
গতকাল বৃহস্পতিবার দুর্গাপূজার বিজয়া উপলক্ষে ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেতা ইয়াশ রোহান। ছবিতে তাঁকে দুর্গাপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ছবির ক্যাপশনে তিনি বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানান। ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার পরই কটাক্ষের শিকার হন এ অভিনেতা। কিছু ব্যবহারকারী ছবিটি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। ইয়াশকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন দেশের বিনোদন অঙ্গনের সহকর্মী ও সাধারণ দর্শকেরাও। তাঁদের বক্তব্য, ধর্মীয় কারণে কোনো শিল্পীকে আক্রমণ করা দুঃখজনক।
মেহজাবীন চৌধুরী তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘কারও পোস্টে বাজে মন্তব্য করা, স্ল্যাং ব্যবহার করা, অথবা ভুয়া প্রোফাইল দিয়ে কথা বলা আপনাকে সাহসী করে তোলে না। বরং এটা আপনার নীচ মানসিকতাকে প্রকাশ করে এবং আপনি আসলে কেমন মানুষ, সেটাই দেখায়। এত ঘৃণা আর অপরাধবোধ নিয়ে কীভাবে রাতে ঘুমাতে যান?’
এদিকে অভিনেতা আরশ খান লিখেছেন, ‘ইয়াশ রোহান বাংলাদেশের অন্যতম অভিনেতাদের একজন। যার অভিনয়, ব্যক্তিত্ব উভয়ই আমার প্রিয়। অভিনেতা ইয়াশকে তার ধর্ম বা সে কোন অঞ্চলের মানুষ, তা রিপ্রেজেন্ট করে না। বরং নিজের শৈল্পিক গুণাবলি দিয়ে সে এ দেশের মানুষকে, বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ধর্ম যার যার, দেশ সবার।’
অভিনেতা রওনক হাসান, অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল থেকে নির্মাতা শিহাব শাহীন ইয়াশকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন।
অনেক ভক্ত–অনুসারীও অভিনেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। একজন দর্শক মন্তব্য করেছেন, ‘কমেন্টগুলো পড়ে আমি সত্যিই স্তব্ধ। আমাদের সমাজ কতটা নিচে নেমে গেছে, তা ভেবে কষ্ট লাগে। মানুষকে ধর্ম দিয়ে নয়, কর্ম আর মানবিকতার ভিত্তিতে বিচার করা উচিত।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এসব মানুষের মন্তব্যে আপনি কিছু মনে নেবেন না ভাই, মানুষকে ধর্ম দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে যেন বিবেচনা করা হয়।’
আজ শুক্রবার রাত ৯টা পর্যন্ত ইয়াশের পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ৭৭ হাজারের বেশি মানুষ, এতে মন্তব্য পড়েছে ১৬ হাজারের বেশি, পোস্টটি শেয়ার হয়েছে ২ হাজার ৭ শ এর বেশি।
ইয়াশ রোহান অভিনেতা নরেশ ভূঁইয়া ও শিল্পী সরকার অপুর ছেলে। গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত ‘স্বপ্নজাল’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রে নাম লেখান।ইয়াশ রোহান