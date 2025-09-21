সত্যিই কি হানিয়া আমিরের সঙ্গে হাসান মাসুদের দেখা হয়েছিল

সত্যিই কি হানিয়া আমিরের সঙ্গে হাসান মাসুদের দেখা হয়েছিল
আজ রোববার সকাল থেকেই একটি পোস্ট ঘুরছে ফেসবুকে। যেখানে লেখা হয়, অভিনেতা হাসান মাসুদের সঙ্গে হাত মেলাতে অসম্মতি জানিয়েছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির। আরও বলা হয়, গতকাল শিল্পকলায় হানিয়া আমিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তারকাদের এক বিশাল মিলনমেলা হয়। সেখানেই এ ঘটনা ঘটে। তবে হাসান মাসুদ প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, ঘটনা পুরোটাই মিথ্যা। এমন কোনো আয়োজনে তিনি ছিলেন না।
শনিবার সকালে হাসান মাসুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, হানিয়া আমির কে, কবে দেশে এসেছেন, বা এ ঘটনার কিছুই জানেন না তিনি। তিনি বলেন, ‘ফেসবুকে ঢোকা হয়নি, তাই চোখে পড়েনি। তবে এমন কোনো ঘটনা আমার জানা নেই। হানিয়া আমিরকেই আমি চিনি না, তিনি কবে বাংলাদেশে এসেছেন তা জানাও আমার কথা না।’
প্রথমে একটি ফেসবুক পেজ থেকে মজা করে পোস্টটি করা হয়। এরপর বিভিন্ন পেজ ও গ্রুপে এটি ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বিষয়টিকে সত্যি ভেবে শেয়ার দিতে থাকেন। এ বিষয়ে হাসান মাসুদ বলেন, ‘বিষয়টি ফেক ও বিব্রতকর।’
প্রথমবারের মতো ঢাকায় এসেছেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির। কয়েকটি অনুষ্ঠানের জন্য দিন দুয়েক থাকার কথা রয়েছে তাঁর।