চট্টগ্রামে ‘বেচারাম কেনারাম’
দীর্ঘদিন কাজ করেও বেতন পায় না কেনারাম। নানা টালবাহানায় বেতন দিতে গড়িমসি করে তার মালিক বেচারাম। একদিন টানা তিন বছরের বেতন হাতে পেয়ে বেরিয়ে পড়ে কেনারাম। পথে সে পেয়ে যায় এক আশ্চর্য বেহালা। সেই বেহালার সুরে একের পর এক ঘটতে থাকে অদ্ভুত আর মজার সব কাণ্ড—নাচতে থাকে মালিক, পুলিশ, এমনকি বিচারালয়ের মানুষ। উন্মোচিত হতে থাকে সমাজের ভণ্ডামি ও ক্ষমতার দ্বিচারিতা।
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্প অবলম্বনে চট্টগ্রামে মঞ্চস্থ হচ্ছে নতুন নাট্য প্রযোজনা ‘বেচারাম কেনারাম’।
অসীম দাশ ও দীপ্ত চক্রবর্তীর নাট্যরূপ আর দীপ্ত চক্রবর্তীর নির্দেশনায় চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে নাটকটির তিনটি প্রদর্শনী হবে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রথম প্রদর্শনী। আগামীকাল শনিবার একই মঞ্চে বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে আরও দুটি প্রদর্শনী রয়েছে।
নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অর্চি অনিন্দিতা, আরিয়ানা হক, আনা আভেরি পত্রলেখা, আদিত্য নন্দী, অরিত্র ঘোষ, শারদ প্রত্যুষ বল, প্রাণায়াম দত্ত, শীর্ষদ্বীপ বিশ্বাস, আদৃশা চৌধুরী, রাদওয়া হক, আয়ান ইব্রাহীম হক, প্রেক্ষা দাশ, দৃষ্টি চক্রবর্তী, দেবলীনা দাশ ও কৌস্তভ চন্দ।
শিশুতোষ গল্পের কাঠামোর মধ্যেই সামাজিক বৈষম্য, বিচারব্যবস্থা ও ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করে বেচারাম কেনারাম। শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের কাছেও নাটকটি নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে, মনে করছেন নির্দেশক।