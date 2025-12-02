কুকুরছানা হত্যা, সর্বোচ্চ শাস্তি চাইলেন নিলয়

কুকুরছানা হত্যা, সর্বোচ্চ শাস্তি চাইলেন নিলয়
বাংলাদেশের অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে নিলয় আলমগীরকে আলাদা করে চেনায় তাঁর অসাধারণ প্রাণী প্রেম। শুধু পোষা প্রাণী নয়, পথেঘাটের অসহায় প্রাণীদের প্রতিও তাঁর টান গভীর। আহত প্রাণী দেখলে তুলে নেন চিকিৎসার দায়িত্ব, নির্যাতনের ঘটনা দেখলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম আওয়াজ তোলার মানুষও তিনি।
এবার ঈশ্বরদীতে ভয়াবহ প্রাণী নির্যাতনের একটি ঘটনার অভিযোগ তুলে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এ অভিনেতা।
আজ মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে নিলয় লিখেছেন, ‘ঈশ্বরদীতে ৮টা কুকুরের বাচ্চা বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মা কুকুরটা মৃত বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। একটাবার চিন্তা করে দেখুন তো, বস্তার ভেতরে বাচ্চাগুলো পানির মধ্যে কেমন করছিল, বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করছিল, কতটা কষ্ট পেয়ে বাচ্চাগুলো মারা গিয়েছে।’
নিলয় আরও লেখেন, ‘এখন মা কুকুরটার কতটা কষ্ট হচ্ছে। মা কুকুরটার বুকের দুধ খাওয়াতে না পারলে ব্যথা শুরু হবে, হয়তো মা কুকুরটাও মারা যাবে বুকের দুধ কোনো বাচ্চাকে খাওয়াতে না পেরে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য খুনির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’
নিলয়ের এই পোস্টে মন্তব্য করেছেন ভক্ত থেকে তারকারা। পোস্টের মন্তব্যে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব লিখেছেন, সকালে নিউজটা দেখার পর থেকে এখনো স্বাভাবিক হতে পারছি না। অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টিসহ একাধিক তারকা পোস্টে শেয়ার করে ‘খুনির সর্বোচ্চ শাস্তি’ দাবি করেছেন।