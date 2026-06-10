রেইনড্যান্সে বাংলাদেশের ‘ইন দ্য পাথ অব জায়ান্টস’ সঙ্গে ‘আলী’

রেইনড্যান্সে বাংলাদেশের ‘ইন দ্য পাথ অব জায়ান্টস’ সঙ্গে ‘আলী’
৩৪তম রেইনড্যান্স আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অফিশিয়াল সিলেকশনে জায়গা করে নিয়েছে ‘ইন দ্য পাথ অব জায়ান্টস।’ ২১ ও ২৩ জুন তথ্যচিত্রটি উৎসবে দেখানো হবে। উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশের আরেক সিনেমা আলী।
বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্যের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত তথ্যচিত্র ‘ইন দ্য পাথ অব জায়ান্টস’ পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশের ফায়াদ খান ও যুক্তরাজ্যের কার্স্টি ওয়েলস।
পরিচালক ফায়াদ খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘বেস্ট ফিচার ডকুমেন্টারি ও বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি ইউকে—দুটি বিভাগে এটি প্রতিযোগিতা করবে।’
রেইনড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসবের অফিশিয়াল সাইট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থীশিবিরকে ঘিরে মানুষ ও হাতির মধ্যে তৈরি হয়েছে জটিল সংকট। ভূমি ও সম্পদের ওপর চাপ বাড়ায় পরিস্থিতি আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠছে।
একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিগত ও সামাজিক উত্তেজনাও বাড়ছে। ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থী, স্থানীয় বাঙালি বাসিন্দা এবং আদিবাসী কৃষকেরা ভূমি, জীবিকা, স্বাধীনভাবে চলাচল ও নিরাপদ আবাসস্থলের জন্য কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছেন। মূলত সেই বিষয়গুলোই এই তথ্যচিত্রে উঠে এসেছে।
১৭ জুন থেকে শুরু হয়ে ২৬ জুন পর্যন্ত চলবে রেইনড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব। এর আগে গত এপ্রিলে তথ্যচিত্রটি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে ‘লিভিং উইথ নেচার’ বিভাগে বিজয়ী হয়েছিল।
উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে দেখানো হবে আদনান আল রাজীবের ‘আলী’।