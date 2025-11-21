৩ কোটি টাকা! ‘মিস ইউনিভার্স’ ফাতিমা আর কী পাচ্ছেন
৭৪ তম মিস ইউনিভার্সের মুকুট জিতলেন ‘মিস মেক্সিকো’ ফাতিমা বশ। আজ সকালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চূড়ান্ত পর্বে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।
বিশ্বের ১২০ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে বিজয়ী হয়েছেন ২৫ বছর বয়সী ফাতিমা। তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেন গত বছরের বিজয়ী ভিক্টোরিয়া কিয়ের থিলভিগ।
মুকুট পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন ফাতিমা, বাকি প্রতিযোগীদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখা গেছে তাঁকে।
মেক্সিকোর তাবাস্কো অঙ্গরাজ্যের সান্তিয়াগো দে তেয়াপায় জন্ম ফাতিমার। তিনি মেক্সিকোতে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন।
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে তাবাস্কো থেকে প্রথম নারী হিসেবে ‘মিস ইউনিভার্স মেক্সিকো’ খেতাব জেতেন। এই জয়ের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তোলেন ফাতিমা—ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ লাখ ৯০ হাজারের বেশি; আর টিকটকে ৬ লাখ ৯০ হাজার।
বিজয়ী কত টাকা পান
নতুন ‘মিস ইউনিভার্স’ ফাতিমাকে কত টাকা দেওয়া হবে, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ।
তবে বিজয়ীরা ‘প্রাইজমানি’ হিসেবে সচরাচর ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার পান, যা প্রায় তিন কোটি টাকার মতো। ২০২৪ সালের বিজয়ী ভিক্টোরিয়া কিয়ের থিলভিগকেও ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছিল।
ফাতিমা ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে ৫০ হাজার ডলার (প্রায় ৬০ লাখ টাকা) পাবেন, অর্থটি ভ্রমণসহ নানা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। তিনি যে মুকুটটি পেয়েছেন, সেটির মূল্য ৫০ লাখ ডলার (৬১ কোটি টাকার মতো)।
নগদ অর্থের বাইরে নিউইয়র্ক সিটিতে একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টও পাবেন ফাতিমা।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে