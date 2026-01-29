হলিউড

৭৪ কোটি টাকার হার পরে চমকে দিলেন রবি

সিনেমার প্রিমিয়ারে মার্গো রবি। এএফপি

হলিউড তারকা মার্গট রবি লস অ্যাঞ্জেলেসে ‘ওয়েদারিং হাইটস’ সিনেমার প্রিমিয়ারে এলিজাবেথ টেইলরের ‘তাজমহল ডায়মন্ড’ নেকলেস পরে চমকে দিলেন। ঐতিহাসিক গয়নাটি একদিকে যেমন হলিউডের গ্ল্যামারের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ও চিরন্তন প্রেমের গল্প।

লালগালিচায় পুরোনো হলিউডের গ্ল্যামার
 আসন্ন সিনেমা ‘ওয়েদারিং হাইটস’–এর প্রচারে মার্গট রবি ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন পুরোনো দিনের হলিউডি জৌলুসে। গতকাল রাতে সহ-অভিনেতা জ্যাকব এলর্ডির সঙ্গে সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে হাজির হন রবি। এদিন লস অ্যাঞ্জেলেসের টিসিএল চায়নিজ থিয়েটারে রবি হাজির হন গাউনে। তবে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল তাঁর পোশাক নয়, বরং তার পরা গয়নাটি।

এলিজাবেথ টেইলরের ঐতিহাসিক নেকলেস
৩৫ বছর বয়সী মার্গট রবি পরেছিলেন এলিজাবেথ টেইলরের বিখ্যাত হৃদয় আকৃতির তাজমহল ডায়মন্ড নেকলেস। পিপল ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, এ গয়নার বর্তমান মূল্য প্রায় আট মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় আনুমানিক ৭৪ কোটি টাকা)।
কার্টিয়ারের তৈরি সোনা ও রুবি বসানো চেইনের এ নেকলেসটি টেইলরকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর পঞ্চম স্বামী, অভিনেতা রিচার্ড বার্টন—তাঁর ৪০তম জন্মদিনে, আজ থেকে পাঁচ দশকের বেশি আগে। মার্গটের এ গয়না পরা অনেকের কাছেই পুরোনো হলিউডের জাঁকজমক ও কিংবদন্তি প্রেমকাহিনির প্রতি এক সচেতন শ্রদ্ধার প্রকাশ বলে মনে হয়েছে।

টেইলর ও বার্টনের পরিচয় হয়েছিল ১৯৬২ সালে ‘ক্লিওপেট্রা’ সিনেমার সেটে। তখন দুজনই অন্য সম্পর্কে ছিলেন।

তাজমহল ডায়মন্ডের মোগল ইতিহাস
এই হীরার ইতিহাস শুধু হলিউডেই সীমাবদ্ধ নয়। হৃদয় আকৃতির, টেবিল-কাট এই হীরাতে পার্সি ভাষায় খোদাই করা আছে—‘ভালোবাসা চিরন্তন)’, পাশাপাশি লেখা আছে নূরজাহান নাম। ইতিহাসবিদদের মতে, এটি প্রথমে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রী নূরজাহানকে উপহার দেন। পরে এটি তাঁদের পুত্র সম্রাট শাহজাহানের হাতে আসে।
গয়না বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শাহজাহান পরে এটি তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলকে উপহার দেন। সেখান থেকেই এটি মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরিচিতি পায় ‘তাজমহল ডায়মন্ড’ নামে।

কার্টিয়ারের নতুন রূপ
১৯৭১ সালে ফরাসি বিলাসবহুল গয়না তৈরির প্রতিষ্ঠান কার্টিয়ার এ হীরাটি অধিগ্রহণ করে এবং এতে লাল রত্ন ও টেবিল-কাট হীরা যোগ করে নতুন নকশায় রূপ দেয়। প্রথমে এটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সিল্কের সুতায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এক বছর পর, কার্টিয়ারের ডিজাইনার আলফ্রেড দুরান্তে তৈরি করেন বর্তমানে পরিচিত বোনা সোনার ও রুবি বসানো নেকলেসটি, যেখানে রয়েছে অ্যাডজাস্টেবল স্লাইড, রন্ডেল ও দৃষ্টিনন্দন ঝালর।

এক প্রেমের প্রতীক হয়ে ওঠা গয়না
১৯৭২ সালে নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতির সময় কার্টিয়ারের প্রেসিডেন্ট মাইকেল থমাস এ গয়নাটি রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেইলরের সামনে উপস্থাপন করেন। প্রথমে বার্টন এটি কেনেননি। তবে পরে বুদাপেস্টে সিনেমার শুটিং চলাকালে টেইলরের জন্মদিনে তিনি তাঁকে নেকলেসটি চমক হিসেবে উপহার দেন।
সেই উদ্‌যাপনের ছবিতে দেখা যায়, অতিথিরা নেকলেসটি কাছ থেকে দেখার জন্য ভিড় করছেন—একটি দৃশ্যের আধুনিক প্রতিধ্বনি যেন মার্গট রবি নিজেই তৈরি করলেন প্রিমিয়ারে, যখন তিনি নেকলেসটি চোকার হিসেবে পরে ঝালরটি পেছনে ঝুলিয়ে দেন।
‘ওয়েদারিং হাইটস’ সিনেমাটি আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

'ওয়েদারিং হাইটস' সিনেমার প্রিমিয়ারে জ্যাকব এলর্ডি ও মার্গো রবি। এএফপি
