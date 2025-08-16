অস্বস্তিকর চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে বললেন ‘গেম অব থ্রোনস’ তারকা

অস্বস্তিকর চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে বললেন ‘গেম অব থ্রোনস’ তারকা
‘গেম অব থ্রোনস’ তারকা সোফি টার্নার সম্প্রতি জানিয়েছেন, নতুন গথিক হরর সিনেমা ‘দ্য ড্রেডফুল’-এ সহ–অভিনেতা কিট হ্যারিংটনের সঙ্গে চুম্বনের দৃশ্য শুট করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। দৃশ্যটিকে ‘বীভৎস’ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
গত বৃহস্পতিবার মার্কিন টকশো ‘লেট নাইট উইথ সেথ মায়ার্স’-এ হাজির হয়ে সোফি বলেন, সিনেমাটির প্রযোজক ও প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে তিনি নিজেই পরিচালক-চিত্রনাট্যকার নাটাশা কারমানিকে কিট হ্যারিংটনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমার কাছে কিটই ছিল নিখুঁত পছন্দ।’
চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে এমনিতে সোফির সমস্যা নেই। তবে সমস্যার সূত্রপাত হয় অন্য জায়গায়। আট মৌসুমজুড়ে ‘গেম অব থ্রোনস’-এ তাঁরা অভিনয় করেছেন ভাইবোন—সানসা স্টার্ক আর জন স্নোর চরিত্রে। সিরিজটি ২০১৯ সালে শেষ হলেও, তাঁদের মধ্যে সেই ভাইবোনসুলভ সম্পর্ক আজও অটুট।
সোফি জানান, কিট চিত্রনাট্য হাতে পেয়েই তাঁকে মেসেজ করেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আমি করতে চাই, কিন্তু ব্যাপারটা ভীষণ অদ্ভুত হবে।’ প্রথমে কিছুই বুঝতে না পেরে পরে তিনি চোখ রাখেন চিত্রনাট্যে—যেখানে চুম্বন ও অন্তরঙ্গ দৃশ্যের কথা লেখা ছিল। সোফি বলেন তখনই মনে হয়, ‘ওহ, এ তো আমার ভাই!’
তবু চিত্রনাট্য এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তাঁরা দুজনেই রাজি হয়ে যান। কিন্তু শুটিং সেটে গিয়ে প্রথম চুম্বনের দৃশ্যের সময় দুজনেরই অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়। সোফির কথায়, ‘আমাদের দুজনেরই বমি পাচ্ছিল। সত্যিই এটা ভীষণ বীভৎস ছিল। সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা।’
১৫শ শতকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ‘দ্য ড্রেডফুল’ ছবিতে দেখা যায় অ্যান (সোফি টার্নার) ও তাঁর শাশুড়ি মোরউইন একসঙ্গে থাকেন। হঠাৎ তাঁদের অতীতের এক ব্যক্তি ফিরে আসে, আর সেখান থেকেই অ্যানের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন মার্সিয়া গে হার্ডেন, লরেন্স ও’ফুয়ারাইন ও জোনাথন হাওয়ার্ড। এখনো ছবির মুক্তির তারিখ ঘোষণা হয়নি।
‘হাত নাড়িয়ে’ বাগদান ভাঙেন
সিনেমায় চুম্বনের দৃশ্য ছাড়াও সোফি টার্নার সম্প্রতি জানিয়েছেন, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিনি এক জনপ্রিয় তারকা জুটির সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছিলেন—শুধু একটি হাত নাড়ানোর কারণে!
মজার ছলেই বলেন, ‘আমি তো জানতামই না যে আমার হাতে এত ক্ষমতা আছে!’
ঘটনাটি ঘটেছিল সান ডিয়েগো কমিক-কনের এক পার্টির পর। সেদিন তাঁর এক শৈশব বন্ধু প্রিয় অভিনেতাকে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে সোফিকে অনুরোধ করেন দূর থেকে অন্তত একবার ‘হাই’ বলার জন্য। বন্ধুর খাতিরে সোফি সামান্য হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান। সেটুকুই যথেষ্ট ছিল ঝড় তোলার জন্য।
সোফির ভাষায়, ‘এরপরই দেখি এক অভিনেত্রী আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন। আমি ভেবেছিলাম তাঁকে গিয়ে বলব, আমি তাঁর কাজ কতটা ভালোবাসি। তাই নেচে নেচে গেলাম তাঁর দিকে। গিয়ে শুনলাম, তিনি বলছেন—“তুমি কি আমার বাগদত্তার সঙ্গে ফ্লার্ট করা বন্ধ করতে পারবে?”’
সোফি বিস্মিত হয়ে জানতে চান, কার কথা বলছেন তিনি। সেই অভিনেত্রী ইশারায় এক অভিনেতাকে দেখান। ‘আমি তখনো জানতামই না লোকটা কে’, বলেন সোফি।
তবে রাতেই সেই অভিনেতা-অভিনেত্রী জুটি তাঁদের বাগদান ভেঙে দেন। ‘একটা হাত নাড়ানোর কারণে এমনটা হলো! সত্যিই আমি জানতাম না আমার হাতে এত ক্ষমতা আছে’, হেসে বলেন সোফি টার্নার।
তবে কারা ছিলেন সেই রহস্যময় তারকা জুটি—তা খোলাসা করেননি এই হলিউড অভিনেত্রী। তাঁর মতে, নাম প্রকাশ করলে তিনি ‘বিপদে পড়বেন।’
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি