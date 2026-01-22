অস্কারে ৯৭ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড গড়ল ‘সিনার্স’

অস্কারে ৯৭ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড গড়ল ‘সিনার্স’
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করা হয় ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা। সেরা চলচ্চিত্রসহ ১৬টি শাখায় মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়েছে ‘সিনার্স’। ১৩টি মনোনয়ন পেয়ে দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছে পল টমাস অ্যান্ডারসনের ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। এ ছাড়া মনোনয়নে এগিয়ে রয়েছে ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’, ‘বুগোনিয়া’, ‘হ্যামনেট’, ‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’।
সেরা চলচ্চিত্রেরের মনোনয়ন পেয়েছে, বুগোনিয়া, এফ-ওয়ান, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, হ্যামনেট, মার্টি সুপ্রিম, ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার, দ্য সিক্রেট এজেন্ট, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, সিনার্স, ট্রেন ড্রিমস।
সেরা পরিচালকের মনোনয়ন পেয়েছেন ক্লোয়ি ঝাও (হ্যামনেট), জশ সাফদি (মার্টি সুপ্রিম), পল টমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), ইওয়াকিম ট্রিয়ার (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু), রায়ান কুগলার (সিনার্স)।
সেরা আন্তর্জাতিক ভাষার সিনেমার মনোনয়ন তালিকায় রয়েছে, দ্য সিক্রেট এজেন্ট, ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, সিরাত এবং দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব।
সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছেন টিমোথি শালামে (মার্টি সুপ্রিম), লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), ইথান হক (ব্লু মুন), মাইকেল বি জর্ডান (সিনার্স), ওয়াগনার মৌরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)।
সেরা অভিনেত্রীর মনোননয় পেয়েছেন জেসি বাকলি (হ্যামনেট), রোজ বার্ন (ইফ আই হ্যাড লেগস আই হ্যাড কিক ইউ), কেট হাডসন (সং সাং ব্লু), রেনাটা রেইনসভে (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু) এবং এমা স্টোন (বুগোনিয়া)।
মৌলিক চিত্রনাট্য বিভাগে মনোনয় পেয়েছে, ব্লু মুন, ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, মার্টি সুপ্রিম, সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, সিনার্স
অ্যাডাপটেড চিত্রনাট্য বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে, বুগোনিয়া, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, হ্যামনেট, ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার, ট্রেন ড্রিমস।
পার্শ্ব অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছেন বেনিসিও দেল তোরো (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার), জ্যাকব এলর্ডি (ফ্রাঙ্কেনস্টাইন), ডেলরয় লিন্ডো (সিনার্স), শন পেন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার) এবং স্টেলান স্কার্সগার্ড (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু)।
পার্শ্ব অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছেন এলি ফ্যানিং (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু), ইঙ্গা ইবসডোত্তার লিলেয়াস (সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু), অ্যামি ম্যাডিগান (ওয়েপনস), উনমি মোসাকু (সিনার্স) এবং টেয়ানা টেলর (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)।