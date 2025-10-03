এআই অভিনেত্রীকে নিয়ে তোলপাড়

এআই অভিনেত্রীকে নিয়ে তোলপাড়
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা অভিনেত্রী টিলি নরউড এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। যাকে নিয়ে কার্যত তোলপাড় শুরু হয়েছে হলিউডে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অস্কার মনোনীত অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্টসহ অনেকেই।
কে এই টিলি নরউড
নেদারল্যান্ডসের নির্মাতা এলিন ভ্যান ডের ভেলডেন তৈরি করেছেন নরউডকে, যিনি দেখতে একেবারেই তরুণ উঠতি অভিনেত্রীর মতো। তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ছবি ভরা, আছে পুরোপুরি এআই-জেনারেটেড কমেডি স্কেচ, যেখানে তাকে বলা হয়েছে ‘পাশের বাড়ির মেয়ে’। এক পোস্টে নির্মাতারা লিখেছেন, ‘আমি এআই হতে পারি, কিন্তু এ মুহূর্তে সত্যিকারের আবেগ অনুভব করছি। সামনে কী আসছে, তা নিয়ে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত।’
কিন্তু বাস্তব হলিউড একে মোটেও সাদরে গ্রহণ করছে না। হলিউড সংগঠন স্যাগ-আফট্রা ও তারকা অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্ট, নাতাশা লিয়ন, হুপ গোল্ডবার্গসহ অনেকই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।
সফটওয়্যার-নির্মিত চরিত্র
স্যাগ-আফট্রা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘নরউড কোনো অভিনেত্রী নয়, বরং এমন এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা অসংখ্য পেশাদার শিল্পীর কাজ দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে। তার কোনো জীবনের অভিজ্ঞতা নেই, কোনো প্রকৃত আবেগ নেই। দর্শকেরাও কৃত্রিম চরিত্রের কনটেন্টে তেমন আগ্রহী নয়।’
ভ্যান ডের ভেলডেন অবশ্য জানিয়েছেন, নরউডকে তিনি ‘পরবর্তী স্কারলেট জোহানসন’ বানাতে চান। ইনস্টাগ্রামে টিলির ফিডে দেখা যায় ভুয়া ফিল্ম টেস্টের ছবি, এমনকি বিবিসির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘দ্য গ্রাহাম নরটন শো’র সোফায় বসা অবস্থায় তার এআই সম্পাদিত ছবি।
ভ্যান ডের ভেলডেনের দাবি, ‘টিলি কোনো মানুষের বিকল্প নয়, এটি কেবল এক শিল্পকর্ম। আমার কাছে টিলিকে তৈরি করা মানে যেন কোনো চরিত্র আঁকা, একটি ভূমিকা লেখা বা অভিনয় রূপ দেওয়া। এগুলোকে মানুষের সঙ্গে তুলনা না করে আলাদা ঘরানার শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।’
এআই ও হলিউডের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব
২০২৩ সালের দীর্ঘ লেখক–অভিনেতা ধর্মঘটের অন্যতম মূল ইস্যুই ছিল এআইয়ের ব্যবহার। স্যাগ-আফট্রা মনে করিয়ে দিয়েছে, নরউডকে কাজে লাগানো মানে শ্রমিকদের অর্জিত চুক্তিগত সুরক্ষা উপেক্ষা করা। তাদের বক্তব্য, ‘এটি কোনো সমস্যার সমাধান নয়, বরং নতুন সমস্যা তৈরি করছে। চুরি করা অভিনয়কে কাজে লাগিয়ে শিল্পীদের কাজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, যা মানবশিল্পকলাকে মূল্যহীন করে তুলছে।’
তারকাদের প্রতিক্রিয়া
নাতাশা লিয়ন বলেছেন, ‘যেকোনো ট্যালেন্ট এজেন্সি যদি নরউডকে প্রচার করে, তবে তাদের বয়কট করা উচিত।’ এমিলি ব্লান্ট ভ্যারাইটির এক পডকাস্টে বলেছেন, ‘ওটা এআই? হায় ঈশ্বর, আমরা তো শেষ। এটি খুব ভয়ের। এজেন্সিগুলোকে অনুরোধ করছি—মানবিক সংযোগ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না।’
হুপ গোল্ডবার্গ বলেছেন, দর্শকেরা মানুষের সঙ্গে এআই চরিত্রের পার্থক্য ধরতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন তিনি। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমাদের শরীর, মুখ, চলন—সবই ভিন্ন।’
আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু জুরিখ সম্মেলন
যদিও নরউডের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কয়েক মাস ধরেই সক্রিয়, তবে গত সপ্তাহান্তে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ভ্যান ডের ভেলডেনের উপস্থাপনার পরই হলিউডজুড়ে তার অস্তিত্ব আলোচনায় আসে। তিনি তাঁর এআই প্রোডাকশন স্টুডিও এবং নতুন এআই ট্যালেন্ট এজেন্সির পরিচয় করান এবং জানান, বড় বড় স্টুডিও নীরবে ইতিমধ্যে এআই প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। অচিরেই এর ব্যবহার নিয়ে চমকপ্রদ প্রকল্প ঘোষণাও আসবে বলে ইঙ্গিত দেন।
