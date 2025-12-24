একই দিনে ঢাকায় ‘অ্যানাকোন্ডা’ ও ‘স্পঞ্জবব’

একই দিনে ঢাকায় ‘অ্যানাকোন্ডা’ ও ‘স্পঞ্জবব’
অ্যানাকোন্ডার নাম শুনলেই ভয়ে গা শিউরে ওঠে অনেকের। ‘অ্যানাকোন্ডা’ সিরিজের ছবিগুলো দর্শকের ভেতর সাড়া ফেলেছে। ২৫ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে নতুন ‘অ্যানাকোন্ডা’।
অ্যানিমেশন সিনেমার ভক্তদের জন্যও সুখবর রয়েছে। দ্য স্পঞ্জবব স্কয়ারপ্যান্টস সিরিজের নতুন সিনেমা ‘দ্য স্পঞ্জবব মুভি: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’ বিশ্বজুড়ে ১৯ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে।
সিনেমা দুটি ২৫ ডিসেম্বর স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে।
অ্যানাকোন্ডা
মাঝবয়সে হঠাৎ সংকটে পড়া একদল মানুষ ঠিক করে, পুরোনো ‘অ্যানাকোন্ডা’ সিনেমাটি রিবুট করবে। তবে এবার তারা শুটিংয়ের জন্য নিয়ে আসে সত্যিকারের অ্যানাকোন্ডা, যা দুর্ভাগ্যবশত পরে মারা যায়। এরপর দলটি একটি জঙ্গলে যায় এবং এমন একটি প্রাণী খুঁজে পায়, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।
টম গরমিকান পরিচালিত এই হরর–কমেডিতে অভিনয় করেছেন পল রুড, জ্যাক ব্ল্যাক, স্টিভ জাহানসহ অনেকে।
দ্য স্পঞ্জবব মুভি: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস
‘দ্য স্পঞ্জবব স্কয়ারপ্যান্টস’ একটি জনপ্রিয় অ্যানিমেটেড সিরিজ ও চরিত্র, যা একটি হলুদ স্পঞ্জসদৃশ প্রাণীর মজার কাণ্ডকারখানা নিয়ে তৈরি।
‘দ্য স্পঞ্জবব মুভি: সার্চ ফর স্কয়ারপ্যান্টস’ সিনেমায় দেখা যাবে, স্পঞ্জবব ফ্লাইং ডাচম্যানের মুখোমুখি হয় এবং সমুদ্রের গভীরে অ্যাডভেঞ্চার করে। স্পঞ্জববকে তার হারিয়ে যাওয়া পোষা প্রাণী গ্যারির সন্ধানে সমুদ্রের গভীরে এক মহাকাশযানে যেতে হয়, যেখানে সে ফ্লাইং ডাচম্যানের মতো ভিলেনদের মোকাবিলা করে।
সিনেমাটি মুক্তির প্রথম দিনে ৫ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার আয় করে।