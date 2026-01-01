হলিউড

পরীক্ষায় ফেল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন কিম

কিম কার্ডাশিয়ানরয়টার্স

কিম কার্ডাশিয়ান এখন আইনজীবীও বটে। গত বছর ক্যালিফোর্নিয়া বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি তিনি। ফেল করার খবর প্রথমে গত বছরের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এখন তার শো ‘দ্য কার্ডাশিয়ানস’ তুলে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি অনলাইনে শেয়ার করা ক্লিপে দেখা যায়, কিম পরিবারের সঙ্গে ক্রিস জেনার, খোলে কার্ডাশিয়ান এবং তাঁর ছেলে সেন্টের পাশে সোফায় বসে আতঙ্কিতভাবে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। যখন ঘড়ির কাঁটা পাঁচটায় পৌঁছায়, কিম তাঁর মোবাইল স্ক্রিন রিফ্রেশ করছেন।

তখনই জানা যায়, সেই ঠিক ফলাফল হয়, যা তিনি আগেই আশঙ্কা করেছিলেন।
‘আমি পাস করিনি। ঠিক আছে, আমি আন্দাজ করেছিলাম,’ তিনি বললেন, চেষ্টা করছেন সংযম ধরে রাখার, যদিও তাঁর কণ্ঠ ভেঙে যায়। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি কেঁদে ফেললেন।

যখন খোলে জানতে চাইলেন, কেন কিম আগেভাগে ফলাফলের কথা আন্দাজ করেছিলেন? কিম বললেন, ‘পরীক্ষার সময়ই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সমস্যা হতে পারে। আমার লেখা যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হচ্ছিল না। আমি জানতাম, ফলাফলে এটা প্রভাব ফেলতে পারে।’

কিম কার্ডাশিয়ান। এএফপি

কিমের হতাশায় ক্রিস জেনার বলেন, ‘দুঃখজনক। কারণ, তুমি এত পরিশ্রম করেছ!’ তবে খোলে আরও সরাসরি মন্তব্য করেন। তিনি ইঙ্গিত দেন, ব্যস্ততা কিমের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি আরও বলেন, রিয়েলিটি টিভি শোর সঙ্গে একসঙ্গে এমন কঠিন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সহজ ছিল না। কারণ, কিমকে একদিকে আইনগত বিষয় মুখস্থ করতে হতো, অন্যদিকে টিভি শোর স্ক্রিপ্টও মুখস্থ করতে হতো।
এ সময় কিম নিজেকে ‘এই সপ্তাহে আমি একদম ব্যর্থ’ বলে সমালোচনা করেন।

কিমের নিজের বক্তব্য
গত বছরের ১৭ নভেম্বর কিম একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে তাঁর বার পরীক্ষা প্রস্তুতির ঝলক দেখা যায়। তবে ক্যাপশনে তিনি প্রকাশ করেন যে তিনি পাস করেননি। তিনি লেখেন, ‘আমি এই যাত্রার এত কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। ৭ নভেম্বর আমি জানতে পেরেছিলাম, আমি পাস করিনি। এটা হতাশাজনক ছিল, তবে এটা শেষ নয়।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই স্বপ্ন আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি থামব না, আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাব, শিখতে থাকব এবং নিজেকে প্রমাণ করতে থাকব যতক্ষণ না আমি সেখানে পৌঁছাই।’

বার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিমের কথা
পরে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে কিম বলেন, ‘ফলাফল শুক্রবার প্রকাশিত হয়। আমি জানতাম, রোববার সকালে এগুলো ইন্টারনেটে লাইভ থাকবে। খুব খারাপ লেগেছিল ফল জানার পর। কারণ, আমি এতে অনেক সময় দিয়েছি, তবে আমি জানি আরও ভালো করতে পারব।’

কিম কার্ডাশিয়ান
এএফপি ফাইল ছবি

কিম আরও বলেন, ‘আমি ব্যর্থতা গ্রহণ করতে পারি। এখন আমি এই দুঃখ ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।’

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে

