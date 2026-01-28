হঠাৎ মেয়ের লাইভে ঢুঁ মারেন কিম কার্ডাশিয়ান, এরপর যা হলো

হঠাৎ মেয়ের লাইভে ঢুঁ মারেন কিম কার্ডাশিয়ান, এরপর যা হলো
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের একজন কিম কার্ডাশিয়ান। তাঁর ছবি, ভিডিও লাইভ মানেই লাখ লাখ ভিউ। তবে এবার আলোচনায় এসেছে তাঁর নিজের নয়; বরং ১২ বছর বয়সী মেয়ে নর্থ ওয়েস্টের ইনস্টাগ্রাম লাইভ, যেখানে হঠাৎ হাজির হয়ে মেয়েসহ সবাইকে অবাক করেন কিম।
কিম কার্ডাশিয়ানের ১২ বছর বয়সী কন্যা নর্থ ওয়েস্ট। এ বয়সেই ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারী ছাড়িয়েছে ২০ লাখ। মায়ের মতো মেয়েও হাজির হন লাইভে। গতকাল সোমবার এমনই এক লাইভে হঠাৎ দেখা দেন কিম। লাইভ চলাকালেই নর্থ দর্শকদের বলেন, ‘গাইজ, মনে হচ্ছে আমার মা এসেছে।’ এরপর কিমকে অফস্ক্রিনে ঠাট্টার ছলে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি আমার লাইভ কেন দেখছ?’
হেসে কিম বলেন, তিনি ক্যামেরায় আসতে চান না। তবে নর্থ তখন তাঁর অনুসারীকে জানায়, ‘গাইজ, গ্রেটেস্ট অব অল টাইম এখানে।’ এটা শুনে কিম মজা করে বলেন, ‘আশা করি কেউ এটা রেকর্ড করেছে। সে আমাকে গ্রেটেস্ট অব অল টাইম বলেছে, হয়তো আর কখনো এটা শুনতে পাব না। জাস্ট কিডিং, তোমাকে অনেক ভালোবাসি।’
নর্থও পাল্টা ভালোবাসা জানায় এবং মাকে ক্যামেরায় মুখ দেখাতে বলে। তবে কিম জানতে চান, লাইভ আর কতক্ষণ চলবে; কারণ, তাঁকে একই ঘরেই থাকতে হবে। তখন নর্থ মজার ছলে বলে, লাইভে মুখ দেখালে কিছু টাকাও কামানো যাবে। এতে কিম চমকে উঠে বলেন, ‘কী! না না, তুমি জানো আমি এটা পছন্দ করি না।’
শেষ পর্যন্ত কিম জানান, তিনি মাঝেমধ্যে শুধু একটু ঢুঁ মারবেন। পাশাপাশি মেয়েকে বলেন, তারও ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয়েছে। নিজেও লাইভে আসবেন না বলেই জানান তিনি।
নর্থ ছাড়াও কিম কার্ডাশিয়ান ও তাঁর সাবেক স্বামী কেনি ওয়েস্টের আরও তিন সন্তান রয়েছে—সেন্ট ওয়েস্ট, শিকাগো ওয়েস্ট ও পাসালম ওয়েস্ট।
পিপল ডটকম অবলম্বনে