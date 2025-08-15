হলিউড

বিশ্বজুড়ে ‘ওয়েপনস’-ঝড়, কী আছে এই সিনেমায়

বিনোদন ডেস্ক
‘ওয়েপনস’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি

বিশ্বজুড়ে হরর সিনেমার উত্থানের মধ্যেই চমকে দিল আরও একটি অল্প বাজেটের হরর সিনেমা, ‘ওয়েপনস’। গত ৮ আগস্ট মুক্তির পর এক সপ্তাহও হয়েছে, এর মধ্যেই জ্যাক ক্রেগারের সাইকোলজিক্যাল হরর ও ডার্ক কমেডি ছবিটি ছুঁয়েছে নতুন মাইলফলক। চলচ্চিত্রবিষয়ক অনলাইন গণমাধ্যম স্ক্রিন র‍্যান্ট জানিয়েছে, মুক্তি পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে ছবিটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ১০ কোটি ডলার, যা আর-রেটেড হরর ছবির জন্য বড় সাফল্য। ছবিটির বাজেট ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার।

জুলিয়া গার্নার, জশ ব্রোলিন, অস্টিন আব্রামস অভিনীত ছবিটির গল্প শুরু হয় নিখোঁজ-রহস্য দিয়ে। এক রাতে একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিশু রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে অনেক ঘটনা। ছবিতে স্কুলশিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই সময়ের আলোচিত তরুণ অভিনেত্রী জুলিয়া গার্নার।

‘ওয়েপনস’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: আইএমডিবি

তিনি জানান, এ ধরনের চরিত্র আগে কখনো করেননি। তবে তাঁর বাবা ও বড় বোন শিক্ষকতা পেশায় থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেছে। শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তুতিতে বড় বোন তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে ছবিটি বক্স অফিসের শীর্ষে আছে। ভারতেও ৫ দিনে ১৫ কোটি রুপি আয় করেছে। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে বাংলাদেশেও ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

মাল্টিপ্লেক্স চেইন স্টার সিনেপ্লেক্সের একটি সূত্র অবশ্য প্রথম আলোকে জানিয়েছে, বাংলাদেশে ছবিটির ব্যবসা এখনো আশাব্যঞ্জক নয়, তবে যেভাবে ইতিবাচক রিভিউ আসছে, তাদের আশা, ছবিটি দেখতে আরও বেশি দর্শক আসবেন।

ক্রিপটিক ফেইট ব্যান্ডের শাকিব চৌধুরী নিয়মিত সিনেমা সিরিজের রিভিউ করেন। ‘ওয়েপনস’ তিনি এর মধ্যেই দুবার দেখেছেন। সিনেমাটি নিয়ে তিনি ফেসবুকে লেখেন, ‘ভিন্ন ধরনের গা-ছমছমে থ্রিলার দেখতে চাইলে দেখে ফেলুন। জাস্ট অসাধারণ। ধীরগতিতে এগোনো গল্প শেষের দিকে এমনভাবে জমে ওঠে যে মন ভরে যায়। যাঁরা নতুন ধাঁচের হরর খুঁজছেন বা কেবল একেবারে ভালো একটি সিনেমা দেখতে চান, তাঁদের জন্যই এটি।’

