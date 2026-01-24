‘জেমস বন্ড’ হতে চান রিজ আহমেদ, কিন্তু...
অস্কার মনোনীত অভিনেতা রিজ আহমেদ এবার সরাসরি জেমস বন্ড হওয়ার ইচ্ছার কথা জানালেন, তবে রসিকতার ছলে। অভিনেতা জেমস বন্ড হওয়া নিয়ে কথা বলেছেন তাঁর অভিনীত নতুন সিরিজের সূত্র ধরেই।
জেমস বন্ডকে নিয়ে রিজ আহমেদ মন্তব্য করেন তাঁর আসন্ন কমেডি সিরিজ ‘বেইট’-এর প্রচারে। প্রাইম ভিডিওর এই সিরিজের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয় সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী রাতে। মার্চে স্ট্রিমিংয়ে আসার আগে সানড্যান্সেই প্রথম দর্শকের সামনে হাজির হয় সিরিজটি।
ভাইরাল অডিশন আর অস্তিত্ব সংকট
‘বেইট’-এ রিজ আহমেদ অভিনয় করেছেন একজন সংগ্রামী লন্ডনপ্রবাসী অভিনেতার চরিত্রে। এই চরিত্র পরবর্তী জেমস বন্ড হওয়ার অডিশন দেয়, আর সেই অডিশনের ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরই তার জীবনে শুরু হয় একধরনের অস্তিত্বগত সংকট।
রিজ আহমেদ শুধু অভিনয়ই করেননি, সিরিজটির চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি নিজেই।
তবে অভিনেতার ভাষ্য অনুযায়ী, এই সিরিজ মূলত বন্ডকে নিয়ে নয়। তাঁর কথায়, ‘এটা আসলে বন্ডের চেয়ে জীবনের “অডিশন” নিয়ে বেশি। আমরা সবাই যেন সারাক্ষণই কোনো না কোনো পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।’
জীবনটাই যেন এক অডিশন
সানড্যান্সে এক সাক্ষাৎকারে রিজ আহমেদ বলেন, ‘আমি নিজের জীবনের নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে নোট রাখতাম—ব্যক্তিগত সত্তা আর প্রকাশ্য সত্তার ফারাক, আমরা অনলাইনে নিজেদের প্রমাণ করতে গিয়ে কীভাবে অপরিচিত মানুষের স্বীকৃতি খুঁজি। কখনো কখনো মনে হয়, জীবনটাই একটা বড় অডিশন। এই ভাবনাগুলোই সিরিজটিকে অনুপ্রাণিত করেছে।’
বন্ডের প্রসঙ্গ এড়ানো গেল না
তবে যতই তিনি বলুন সিরিজটি বন্ডকে নিয়ে নয়, বাস্তবে জেমস বন্ড প্রসঙ্গ থেকে দূরে থাকা গেল না। কারণ, ০০৭ ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এখন বড় এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ড্যানিয়েল ক্রেগ যুগের অবসানের পর অ্যামাজনের তত্ত্বাবধানে নতুন করে শুরু হচ্ছে জেমস বন্ডের পথচলা, আর সেই অ্যামাজনই আবার ‘বেইট’-এর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
রিজ আহমেদ মজা করে বলেন, ‘প্রত্যেকেরই বন্ড হওয়ার একটা অডিশন থাকে। ড্যানিয়েল ক্রেগেরটা ছিল “লেয়ার কেক”। আর এটা—এই শো—আমার বন্ড অডিশন। আমি যে কাউকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, এই সিরিজ দেখার পর যদি মনে না হয় আমার বন্ড হওয়া উচিত।’
জ্যাকব এলর্ডির গুঞ্জন
অ্যামাজনের প্রথম ‘জেমস বন্ড’ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন দ্যনি ভিলনোভ, যিনি ‘ব্লেড রানার ২০৪৯’ ও ‘ডিউন’-এর মতো ছবির জন্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। এটি হবে ড্যানিয়েল ক্রেইগ-পরবর্তী প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ‘০০৭’ সিনেমা।
এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন বন্ড অভিনেতার নাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া গুঞ্জনে উঠে এসেছে ‘ইউফোরিয়া’ তারকা ও ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ ছবির অস্কার মনোনীত অভিনেতা জ্যাকব এলর্ডির নাম।
এই গুঞ্জন নিয়েই সাক্ষাৎকারে একপর্যায়ে সহ-অভিনেতা গুজ খান রসিকতা করে বলেন, ‘আমার মনে হয় রিজ আহমেদের চেয়ে জ্যাকব এলর্ডিই বন্ড হবে।’ এই কথা শুনেই রিজ আহমেদ হাসতে হাসতে সেট ছেড়ে বেরিয়ে যান, যা মুহূর্তেই সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে আলোচিত অংশ হয়ে ওঠে।
সিরিয়াস বক্তব্য
তবে রসিকতার পরপরই রিজ আহমেদ আরও সিরিয়াস হয়ে বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমাদের শোটা বন্ড নিয়ে নয়। এখানে জেমস বন্ড আমার চরিত্রের কাছে একধরনের প্রতীক, সে যা হতে চায়। চূড়ান্ত আলফা-মেল। সে আসলে অন্য কেউ হতে চায়। আর এটা এমন একটা অনুভূতি, যেটা আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। এখানেই গল্পটার সঙ্গে মানুষের সংযোগ।’
কবে দেখা যাবে ‘বেইট’
রিজ আহমেদের অভিনীত ও রচিত কমেডি সিরিজ ‘বেইট’ মুক্তি পাচ্ছে ২৫ মার্চ, প্রাইম ভিডিওতে।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে