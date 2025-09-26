এবার ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব অস্কারজয়ী অভিনেত্রী

এবার ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব অস্কারজয়ী অভিনেত্রী
সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে ফিলিস্তিনের পক্ষে সরব হলেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্স। গাজায় যা ঘটছে, সেটিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘গণহত্যার চেয়ে কম কিছু নয়।’ আজ শুক্রবার স্পেনের সান সেবাস্তিয়ানে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকেরা বারবার তাঁকে গাজা যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেন। উৎসব আয়োজকেরা প্রশ্ন থামানোর চেষ্টা করলেও লরেন্স শেষ পর্যন্ত নিজের অবস্থান জানাতে পিছপা হননি।
লরেন্স তাঁর নতুন ছবি ‘ডাই মাই লাভ’-এর প্রদর্শনী আর মর্যাদাপূর্ণ ‘দোনস্তিয়া অ্যাওয়ার্ড’ গ্রহণ করতে উৎসবে এসেছেন। সেই উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেই তিনি বলেন, ‘আমি ভয় পাচ্ছি। এটি ভয়ংকর, যা ঘটছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি একেবারেই গণহত্যা। আমি আমার সন্তানদের জন্য আতঙ্কিত, আমাদের সবার সন্তানের জন্য।’
রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে উদ্বেগ
একই সংবাদ সম্মেলনে লরেন্স আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তাঁকে হতাশ করছে।
তাঁর মতে, এখনকার তরুণ ভোটাররা এমন এক বাস্তবতায় বড় হচ্ছে, যেখানে রাজনীতিতে সততা নেই, নেতারা মিথ্যা বলেন আর সহানুভূতির কোনো স্থান নেই। ‘মানুষকে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর এক প্রান্তে যা ঘটছে, আপনি যদি তা উপেক্ষা করেন, খুব শিগগির তা আপনার দিকেও আসবে’, বলে সতর্ক করেন লরেন্স।
শিল্পীদের কাঁধে দায় নয়
সংবাদ সম্মেলনে লরেন্স স্পষ্ট করে দেন, বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান শিল্পীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা উচিত নয়। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমার কথা যেন আবার রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে না যায়। প্রকৃত দায়ভার যাঁদের, সেটা যেন তাঁদের ওপরই থাকে।’
স্বাধীন মতপ্রকাশের সংকট
অভিনেত্রী লরেন্সের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাই হুমকির মুখে। তাই চলচ্চিত্র উৎসবগুলো এখন আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আমরা এখানে একে অন্যের গল্প দেখি, শিখি এবং সবচেয়ে বড় কথা বুঝি—আমরা সবাই পরস্পর সংযুক্ত, সবাই গুরুত্বপূর্ণ আর সবাই সহানুভূতি ও স্বাধীনতার যোগ্য।’
‘ডাই মাই লাভ’
আজ রাতেই সান সেবাস্তিয়ানে প্রিমিয়ার হবে ‘ডাই মাই লাভ’-এর। ছবিতে লরেন্স অভিনয় করেছেন গ্রেস চরিত্রে। যিনি সদ্য মা হওয়া এক নারী, মানসিক অস্থিরতায় যাঁর দাম্পত্য টানাপোড়েনে পড়ে। মে মাসে কানের মঞ্চে ছবিটি দেখানোর পর ছয় মিনিট স্ট্যান্ডিং ওবেশন পেয়েছিল সিনেমাটি। সাহসী অভিনয়ের জন্য ব্যাপক প্রশংসা পান লরেন্স। চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যেই ২৪ মিলিয়ন ডলারে কিনে নিয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম মুবি।
