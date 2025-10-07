জেমস বন্ডের পিস্তল উধাও
গত সপ্তাহে প্রাইম ভিডিও ইউকে তাদের ওয়েবসাইটে জেমস বন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির কয়েকটি সিনেমার পোস্টার প্রকাশ করে। তবে প্রকাশের পরই তা নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা। কারণ, সব পোস্টারে ০০৭–এর হাতে থাকা পিস্তল মুছে দেওয়া হয়। তীব্র সমালোচনার পর পোস্টারগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
ভ্যারাইটির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ‘ডক্টর নো’ ও ‘গোল্ডেন আই’–এর মতো জনপ্রিয় সিনেমার পোস্টারে বন্ডের হাতে থাকা বিখ্যাত ওয়ালথার পিপি ও ওয়ালথার পিপিকে পিস্তল সম্পাদনা করে সরানো হয়। ‘আ ভিউ টু আ কিল’–এর পোস্টারে রজার মুরের হাতে থাকা অস্ত্রও ফ্রেমের বাইরে রাখা হয়।
এ ঘটনায় ভক্ত ও লেখকেরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। লেখক স্কট ম্যাকক্রি একে বলেছেন, ‘সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ।’ ব্রিটিশ অভিনেতা রুফাস জোন্স মজার ছলে লেখেন, ‘আমাজন বন্ড পোস্টার থেকে পিস্তল সরিয়ে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, শন কনেরি আর পিয়ার্স ব্রসনান কেউই খুশি নন।’ একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘আমাজনের হাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি যাওয়ায় এটি হয়তো ভবিষ্যতের একটি সংকেত।’ তবে কেউ কেউ মনে করছেন, এটি হয়তো প্রাইম ভিডিওর ‘কমপ্লায়েন্স বিভাগ’–এর কোনো ভুল সিদ্ধান্ত মাত্র।
১৯৬২ সালের ৫ অক্টোবর মুক্তি পায় এ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবি ‘ডক্টর নো’। দিনটিকে জেমস বন্ড দিবস হিসেবে উদ্যাপন করা হয়। এদিনই সমালোচনায় পড়ে নীরবে বিতর্কিত পোস্টারগুলো সরিয়ে ফেলে প্রাইম ভিডিও ইউকে। সেসবের জায়গায় প্রতিটি সিনেমার দৃশ্য থেকে নেওয়া নতুন ছবি যুক্ত করা হয়। তবে খেয়াল করা গেছে, সেগুলোর কোনো দৃশ্যে বন্ডের হাতে পিস্তল নেই। তবে প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।