সাহসী পোশাকে হাজির হয়ে আলোচনায় দুই জেনিফার

সাহসী পোশাকে হাজির হয়ে আলোচনায় দুই জেনিফার
আজ সকালে হয়ে গেল গোল্ডেন গ্লোবের ৮৩তম আসর। লালগালিচায় এবার আলাদা করে নজর কেড়েছেন দুই জেনিফার—জেনিফার লোপেজ ও জেনিফার লরেন্স। দুজনেই পরেছিলেন ‘ন্যুড’ বা স্বচ্ছ গাউন। এবারের আসরে সাহসী পোশাকে হাজির হওয়া তারকার তালিকায় সবার আগে উঠে এসেছে জেনিফার লরেন্স ও জেনিফার লোপেজের নাম।
জেনিফার লরেন্সের সাহসী উপস্থিতি
গোল্ডেন গ্লোবসে উপস্থিত হয়ে শুরুতেই নজর কাড়েন জেনিফার লরেন্স। ‘ডাই মাই লাভ’ ছবিতে প্রসবোত্তর এক মায়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ড্রামা বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। এই অভিনেত্রী পরেছিলেন সারাহ বার্টনের ডিজাইন করা ন্যুড জিভঁশি গাউন। স্বচ্ছ কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম ফুলের নকশা পোশাকটিকে করে তোলে আকর্ষণীয়।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, পোশাকের সঙ্গে সিল্কের ফুলেল র্যাপ, ঢেউখেলানো চুল আর নতুন ফ্রিঞ্জ—সব মিলিয়ে লরেন্সের লুক ছিল মার্জিত অথচ দুঃসাহসী।
লোপেজের আর্কাইভ লুক
অন্যদিকে জেনিফার লোপেজও কম যাননি। তিনি বেছে নেন ২০০৩ সালের জঁ লুই শেরারের আর্কাইভ হট কুতুর গাউন। ন্যুড রঙের এই পোশাকে ছিল ঝলমলে বাদামি ডিটেইল ও ফিশটেইল স্কার্ট, যা লোপেজের উপস্থিতিকে করে তোলে আরও নাটকীয় ও রাজকীয়।
রেড কার্পেটে রুপালি–কালোর আধিপত্য
এ বছর ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবসে রুপালি ও কালো রঙের পোশাকই ছিল বেশি চোখে পড়ার মতো। এবার লালগালিচায় নজর কেড়েছেন সেলেনা গোমেজ, আরিয়ানা গ্রান্দে, মাইলি সাইরাস, এমা স্টোনসহ অনেকেই।
পিপলডটকম অবলম্বনে