ফিলিস্তিনি ‘কেফিয়াহ’ পরে অস্কারজয়ী অভিনেতা বললেন, ‘গাজায় গণহত্যা চলছে’

এমি অ্যাওয়ার্ডসে হাভিয়ের বারদেম।

অস্কারজয়ী স্প্যানিশ অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম এমির লালগালিচায় হাজির হলেন ফিলিস্তিনি কেফিয়াহ রুমাল জড়িয়ে। সেখানেই প্রকাশ্যে বললেন, ‘গাজায় গণহত্যা চলছে, আমি সেই গণহত্যার নিন্দা করছি। আমি এমন কারও সঙ্গে কাজ করতে পারব না, যে এই গণহত্যাকে সমর্থন করে বা ন্যায্যতা দেয়।’
আজ সোমবার বাংলাদেশ সময় ভোরে লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে বসেছে ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডসের আসর। সেখানেই এমন মন্তব্য করেন ‘এফ ওয়ান’ তারকা। খবর ভ্যারাইটির

বারদেমের স্পষ্ট অবস্থান
ভ্যারাইটির মার্ক ম্যালকিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বারদেম বলেন, ‘আন্তর্জাতিক গণহত্যা গবেষণা সংস্থা বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করে এটিকে গণহত্যা ঘোষণা করেছে। তাই আমরা বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক অবরোধ এবং ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দাবি করছি, যেন এই গণহত্যা বন্ধ হয়। ফ্রি প্যালেস্টাইন।’

চলচ্চিত্রশিল্পীদের যৌথ অঙ্গীকার
এমির আগে ‘ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইন’-এর উদ্যোগে ৩ হাজার ৯০০-এর বেশি শিল্পী-নির্মাতা এক খোলা অঙ্গীকারপত্রে সই করেন। তাঁরা ঘোষণা দেন, ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান ও প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করবেন না, যদি তা গণহত্যা ও বর্ণবৈষম্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, ‘গণহত্যা বা বর্ণবৈষম্যকে ন্যায্যতা দেওয়া কিংবা সরকারের সঙ্গে জোট বাঁধা’ হলো সেই সম্পৃক্ততার উদাহরণ।

প্যারামাউন্টের পাল্টা বিবৃতি
গত শুক্রবার প্রযোজনা সংস্থা প্যারামাউন্ট এক বিবৃতিতে এই বর্জন উদ্যোগের সমালোচনা করে জানায়, ‘আমরা বিশ্বাস করি, গল্প বলার ক্ষমতা মানুষকে সংযুক্ত করে, বোঝাপড়া বাড়ায়। জাতীয়তার কারণে শিল্পীদের চুপ করানো সমাধান নয়।’

বারদেমের জবাব
এদিন সাক্ষাৎকারে প্যারামাউন্টের বিবৃতির কড়া সমালোচনা করেন বারদেম। তিনি বলেন, ‘প্যারামাউন্টের বিবৃতির পর আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইন কোনো ব্যক্তিকে তাঁর পরিচয়ের কারণে লক্ষ্যবস্তু করে না। টার্গেট করা হয় সেসব প্রতিষ্ঠানকে, যারা গণহত্যা ও বর্ণবৈষম্য আড়াল করছে কিংবা সমর্থন দিচ্ছে। আমরা নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াই।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘যে গণহত্যাকে সমর্থন করে, তার সঙ্গে আমি কাজ করতে পারব না। বিষয়টা এতটাই সহজ—এই শিল্পে হোক বা অন্য যেকোনো শিল্পে।’

বারদেমের সঙ্গে এই অঙ্গীকারপত্রে সই করেছেন ইয়োরগস লান্থিমস, অ্যাডাম ম্যাকে, অলিভিয়া কোলম্যান, আয়ো এডেবিরি, মার্ক রাফালো, রিজ আহমেদ, টিলডা সুইনচন, লিলি গ্ল্যাডস্টোন, গায়েল গার্সিয়া বারনাল, এমা স্টোনসহ আরও অনেক অস্কারজয়ী তারকা ও নির্মাতা।

