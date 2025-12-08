গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নে এগিয়ে কোন সিনেমা

গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নে এগিয়ে কোন সিনেমা
আজ সোমবার ঘোষণা করা হলো ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবের মনোনয়ন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে দুই অভিনয়শিল্পী মার্লন ওয়ারনস ও স্কাই পি মার্শাল সরাসরি মনোনীত সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করেন। খবর ভ্যারাইটির
এগিয়ে কোন সিনেমা
এবার অনুমিতভাবেই সর্বোচ্চ মনোনয়ন পেয়েছে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর বহুল আলোচিত সিনেমা ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। পল টমাস অ্যান্ডারসনের সিনেমাটি পেয়েছে ৯ মনোনয়ন। চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে আলোচিত ইয়েকিম ত্রিয়ারের ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ পেয়েছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আট মনোনয়ন। ‘সিনার্স’ ও ‘হ্যামনেট’ পেয়েছে ছয়টি করে মনোনয়ন। অন্যদিকে ‘উইকেড: ফর গুড’ ও ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ পেয়েছে পাঁচটি করে মনোনয়ন। গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার অনুষ্ঠান হবে ২০২৬ সালের ১১ জানুয়ারি।
একনজরে ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবের উল্লেখযোগ্য মনোনয়ন
সিনেমা
বেস্ট মোশন পিকচার—ড্রামা
‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’, ‘হ্যামনেট’, ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’, ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ ও ‘সিনার্স’।
বেস্ট মোশন পিকচার—মিউজিক্যাল অর কমেডি
‘ব্লু মুন’, ‘বুগোনিয়া’, ‘মার্টি সুপ্রিম’, ‘নো আদার চয়েস’, ‘নুভেল ভাগ’ ও ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’।
বেস্ট মোশন পিকচার—অ্যানিমেটেড
‘আর্কো’, ‘ডেমন স্লেয়ার: ডেমন স্লেয়ার: কিমেৎসু নো ইয়াইবা ইনফিনিটি ক্যাসল’, ‘এলিও’, ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’, ‘জুটোপিয়া ২’।
বেস্ট পিকচার (নন-ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ)
‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’, ফ্রান্স ‘নো আদার চয়েজ’, দক্ষিণ কোরিয়া ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, ব্রাজিল ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’, নরওয়ে, ‘সিরাত’, স্পেন ‘দ্য ভয়েজ অব হিন্দ রজব’, তিউনিসিয়া।
বেস্ট ডিরেক্টর—মো শন পিকচার
পল টমাস অ্যান্ডারসন, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ রায়ান কুগলার, ‘সিনার্স’ গিয়ের্মো দেল তোরো, ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’, জাফর পানাহি, ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট’ ইয়েকিম ত্রিয়ারের, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ক্লোয়ি ঝাও, ‘হ্যামনেট’।
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্ট্রেস ইন আ মোশন পিকচার
ড্রামা জেসি বাকলি, ‘হ্যামনেট’ জেনিফার লরেন্স, ‘ডাই মাই লাভ’ রেনেত রেইনসভে, ‘সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু’ জুলিয়া রবার্টস, ‘আফটার দ্য হান্ট’ তিসা থম্পসন, ‘হেডা’ ইভা ভিক্টর, ‘সরি, বেবি’।
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্টর ইন আ মোশন পিকচার, ড্রামা
জোয়েল এগারটন, ‘ট্রেন ড্রিমস’, অস্কার আইজ্যাক, ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ ডোয়াইন জনসন, ‘দ্য স্মাশিং মেশিন’মাইকেল বি. জর্ডান, ‘সিনার্স’ওয়াগনার মোওরা, ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট, ‘স্প্রিংস্টিন: ডেলিভার মি ফ্রম নোহয়ার’।
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্ট্রেস ইন আ মোশন পিকচার, মিউজিক্যাল অর কমেডি
রোজ বার্ন, ‘ইফ হ্যাড লেটস আই উড কিক ইউ’ সিনথিয়া এরিভো, ‘উইকেট: ফর গুড’ কেট হাডসন, ‘সং সাং ব্লু’ চেজ ইনফিনিটি, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ আমান্ডা সেফ্রিড, ‘দ্য টেস্টমেন্ট অব অ্যান লি’, এমা স্টোন, ‘বুগোনিয়া’।
বেস্ট পরফরম্যান্স বাই অ্যান অ্যাক্টর ইন আ মোশন পিকচার, ড্রামা
টিমোথি শ্যালামে, ‘মেরি সুপ্রিম’ জর্জ ক্লুনি, ‘জে কেলি’ লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ ইথান হক, ‘ব্লু মুন’ লি বাইয়ুং-হান, ‘নো আদার চয়েজ’ জেসি প্লেমনস, ‘বুগোনিয়া’।
টেলিভিশন
বেস্ট টেলিভিশন সিরিজ, ড্রামা
‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’, নেটফ্লিক্স ‘দ্য পিট’, এইচবিও ম্যাক্স, ‘প্লুরিবাস’, অ্যাপল টিভি
‘সেভেরেন্স’, অ্যাপল টিভি ‘স্লো হর্সেস’, অ্যাপল টিভি ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’, এইচবিও ম্যাক্স
বেস্ট টিভি সিরিজ, মিউজিক্যাল অর কমেডি
‘অ্যাবট এলিমেন্টারি’, এবিসি ‘দ্য বিয়ার’, এফএক্স/হুলু ‘হ্যাকস’, এইচবিও ম্যাক্স ‘নোবডি ওয়ান্ট দিস’, নেটফ্লিক্স ‘অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং’, হুলু ‘দ্য স্টুডিও’, অ্যাপল টিভি
বেস্ট লিমিটেট সিরিজ, অ্যান্থলজি সিরিজ অর মোশন পিকচার মেড ফর টেলিভিশন
অ্যাডোলেসেন্স’, নেটফ্লিক্স ‘অল হার ফল্ট’, পিকক ‘দ্য বিস্ট ইন মি’, নেটফ্লিক্স ‘ব্ল্যাক মিরর’, নেটফ্লিক্স, ‘ডায়িং ফর সেক্স’, এফএক্স/হুলু, ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’, প্রাইম ভিডিও