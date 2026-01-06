ডিক্যাপ্রিওকে পেছন ফেলে শ্যালামে কি অস্কার দৌড়ে এগিয়ে গেলেন

ডিক্যাপ্রিওকে পেছন ফেলে শ্যালামে কি অস্কার দৌড়ে এগিয়ে গেলেন
ক্রিটিকস চয়েজ অ্যাওয়ার্ডসে ‘মার্টি সুপ্রিম’ ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে অস্কারের দৌড়ে এক ধাপ এগিয়ে গেলেন টিমোথি শ্যালামে। চলতি বছরের হলিউড পুরস্কার মৌসুমের প্রথম বড় আসরে গত রোববার রাতে (বাংলাদেশ সময় সোমবার সকাল) জিতলেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার।
এই বিভাগে শ্যালামের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। অবশ্য ডিক্যাপ্রিও অভিনীত রাজনৈতিক থ্রিলার ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সবচেয়ে বড় পুরস্কার (সেরা ছবি) জিতে নিয়েছে। পাশাপাশি ছবিটির জন্য পল টমাস অ্যান্ডারসন পেয়েছেন সেরা পরিচালক ও বেস্ট অ্যাডাপ্টেড চিত্রনাট্যের পুরস্কার। সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র বিভাগে গিয়ের্মো দেল তোরোর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-এর সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ চার পুরস্কার জিতেছে ‘সিনার্স’।
শ্যালামের জয়
‘মার্টি সুপ্রিম’-এ ১৯৫০-এর দশকের এক টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্যালামে। আংশিকভাবে বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ছবিটি পরিচালনা করেছেন জশ সাফাদি। অনেকে ভেবেছিলেন, ছবিতে সেভাবে বাণিজ্যিক উপকরণ নেই; বক্স অফিসে হয়তো ফেল করবে। কিন্তু শ্যালামের তারকাখ্যাতির জোরে বৈশ্বিক সাফল্য পেয়েছে মার্টি সুপ্রিম।
পুরস্কার গ্রহণের সময় নির্মাতার উদ্দেশে শ্যালামে বলেন, ‘জশ, তুমি এমন এক মানুষের গল্প বলেছ, যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তার স্বপ্নটা সবার সঙ্গে মেলে। তুমি দর্শকদের সামনে ঠিক-ভুলের উপদেশ ঝাড়োনি। আমার মনে হয়, আমাদের সবারই এমন গল্প বলা উচিত। এই স্বপ্নের প্রকল্পের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’
ছবিটি কিংবদন্তি টেবিল টেনিস তারকা মার্টি রাইসম্যানের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। তখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশি পরিচিত না থাকা একটি খেলাকে অবলম্বন করে খ্যাতি ও সম্পদ অর্জনের বিশ্বাসই ছিল তাঁর চালিকা শক্তি।
দুবারের অস্কার মনোনীত শ্যালামে এই চরিত্রের জন্য টেবিল টেনিসের কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
৩০ বছর বয়সী এই অভিনেতা অতীতেও একাধিকবার প্রকাশ্যে বলেছেন, তিনি একাধিক অস্কার জয়ের স্বপ্ন দেখেন। আগামী ১৫ মার্চে অনুষ্ঠেয় অস্কারে তাঁকেই ধরা হচ্ছে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী।
আরও পুরস্কার
ক্লোয়ি ঝাওয়ের ‘হ্যামনেট’ ছবিতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য জেসি বাকলি পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।
‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ ছবিতে ‘মনস্টার’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য জ্যাকব এলর্ডি জিতেছেন সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার। ছবিটি আরও তিনটি কারিগরি বিভাগেও পুরস্কার পেয়েছে। অন্যদিকে হরর ছবি ওয়েপনস-এ নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী হয়েছেন এমি ম্যাডিগান।
সেরা অ্যানিমেটেড ছবি ও সেরা গান (‘গোল্ডেন’)—এই দুই পুরস্কারই জিতেছে নেটফ্লিক্সের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মিউজিক্যাল অ্যানিমেশন ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’।
১৭ মনোনয়ন পেয়ে এগিয়ে ছিল আরেক আলোচিত হরর সিনেমা ‘সিনার্স’। শেষ পর্যন্ত জিতেছে সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য, সেরা তরুণ অভিনেতা, সেরা সংগীতসহ চার পুরস্কার।
টেলিভিশন বিভাগেও চমক
টেলিভিশন বিভাগে মেডিকেল ড্রামা ‘দ্য পিট’ হয়েছে সেরা ড্রামা সিরিজ। হলিউডকে নিয়ে ব্যঙ্গধর্মী সিরিজ দ্য স্টুডিও হয়েছে সেরা কমেডি সিরিজ। অনুমিতভাবেই ‘অ্যাডোলেসেন্স’ জিতেছে সেরা লিমিটেড সিরিজের পুরস্কার।
সেরা টক শো হয়েছে ‘জিমি কিমেল লাইভ!’ জিমি কিমেল গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব নিয়ে মজা করেন, যার কারণে একসময় তাঁর অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধও ছিল। পুরস্কার গ্রহণের সময় কিমেল বলেন, ‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট, প্রতিদিন যেসব হাস্যকর কাজ আপনি করেন, তার জন্য ধন্যবাদ।’ এরপর তিনি আরও যোগ করেন, ‘ফিফা শান্তি পুরস্কার পেলে ভালো হতো, তবে এটাও মন্দ নয়।’ উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ফিফা প্রদত্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন।
স্মরণে রব রেইনার
অনুষ্ঠানের সূচনা ভাষণে প্রয়াত নির্মাতা রব রেইনারকে শ্রদ্ধা জানান সঞ্চালক চেলসি হ্যান্ডলার। ‘হোয়েন হ্যারি মেট স্যালি’র এই পরিচালক ও তাঁর স্ত্রী মিশেল রেইনারকে গত মাসে লস অ্যাঞ্জেলেসের নিজ বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।
