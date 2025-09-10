ইসরায়েলি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবেন না তাঁরা

ইসরায়েলি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবেন না তাঁরা
ফিলিস্তিনে গণহত্যায় সম্পৃক্ত ইসরায়েলি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিকে বর্জনের ঘোষণা দিলেন অলিভিয়া কোলম্যান, মার্ক রাফালো, টিল্ডা সুইনটন, এমা স্টোনের মতো চলচ্চিত্র তারকারা।
গত সোমবার ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইনের এক বিবৃতিতে ঘোষণাটি দেন তাঁরা। বিবৃতিতে ১৩ শতাধিক চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী স্বাক্ষর করেছেন।
ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও বর্ণবৈষম্যে জড়িত ইসরায়েলি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির সঙ্গে কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এই সংকটময় মুহূর্তে, যখন আমাদের অনেক সরকার গাজায় হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করছে, তখন আমাদের যা কিছু করা সম্ভব, সবকিছুই করতে হবে।’
এতে বলা হয়, ‘ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস রায় দিয়েছে, গাজায় গণহত্যার আশঙ্কা বিদ্যমান এবং ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের দখল ও বর্ণবৈষম্য অবৈধ। সমতা, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো আমাদের সবার এক গভীর নৈতিক দায়িত্ব, যেটি কেউ উপেক্ষা করতে পারে না।’
ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইন জানিয়েছে, ফিল্মমেকারস ইউনাইটেড এগেইনস্ট অ্যাপারথাইড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিবৃতিটি দিয়েছেন তাঁরা। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের সময়ে জনাথন ডেম ও মার্টিন স্করসেসির মতো পরিচালকেরা দাবি তুলেছিলেন, সেই দেশে তাঁদের কোনো কাজ প্রচার করা হবে না।
গত সপ্তাহে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ভয়েস অব হিন্দ রজব’ নামের একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়েছে, যেখানে গত বছর ইসরায়েলি সেনাদের হাতে নিহত হওয়া ছয় বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি কন্যার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমাটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ‘সিলভার লায়ন’ পুরস্কার পেয়েছে।
চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন তিউনিসিয়া বংশোদ্ভূত ফরাসি পরিচালক কাউথার বেন হানিয়া। পুরস্কার নেওয়ার সময় পরিচালক বলেন, চলচ্চিত্রটি শুধু ছয় বছরের মেয়েটির কাহিনি নয়, গণহত্যার শিকার পুরো একটি সম্প্রদায়ের কাহিনি।