অচেনা অভিনেতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্য করা সহজ...
‘অন্তরঙ্গ দৃশ্য’—এই শব্দ দুটিই আলোচনার জন্য যথেষ্ট। সিনেমায় অন্তরঙ্গ দৃশ্য থাকলে কখনো সেন্সর নিয়ে ঝামেলা হয়, কখনো আবার মুক্তির পরে শুরু হয় পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল আলোচনা। অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং নিয়ে অনেক ঘটনা আছে। অনেক অভিনেত্রী এ ধরনের দৃশ্য নিয়ে অস্বস্তির কথা জানিয়ে অভিযোগ করেছেন, শুটিংয়ে সহ-অভিনেতার বাড়াবাড়ির কথা। মিটু ঝড় শুরুর পর পশ্চিমা সিনেমা দুনিয়া পর্দায় অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং ইনটিমেসি কো-অর্ডিনেটরের সাহায্য নেয়। এবার পর্দায় অন্তরঙ্গ বা নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করা নিয়ে কথা বলেছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জেনিফার লরেন্স।
জেনিফার লরেন্স সম্প্রতি ‘হ্যাপি স্যাড কনফিউজড’ পডকাস্টে বলেছেন, নগ্ন দৃশ্যে অচেনা অভিনেতার সঙ্গে কাজ করা অনেক সহজ। কারণ, বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করা অনেকটা অদ্ভুত লাগে। উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলনা করেছেন তাঁর সবশেষ মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘ডাই মাই লাভ’-এর কথা। যেখানে রবার্ট প্যাটিনসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় তাঁকে।
‘রবার্ট ও আমি একে অপরকে আগে জানতাম না, তাই এটি অনেক সহজ ছিল,’ বলেন লরেন্স। নিজের আলোচিত সিনেমা ‘হাঙ্গার গেমস’-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘ওই জশের (হ্যাচারসন) সঙ্গে চুম্বন করতে হলে, ভাবুন তো…এটা অনেক অদ্ভুত মনে হতো। তাই অচেনা কারও সঙ্গে করা অনেক বেশি সহজ।’
‘ডাই মাই লাভ’ সিনেমার প্রথম দিনেই লরেন্স ও প্যাটিনসন একটি নগ্ন দৃশ্য শুট করেছিলেন। যদিও সিনেমায় একটি ইনটিমেসি কো-অর্ডিনেটর থাকলেও, লরেন্স বলেছেন তাঁরা সেটে বিশেষভাবে প্রয়োজন অনুভব করেননি। ‘আমরা আসলে তাঁদের প্রয়োজনই অনুভব করিনি…রবার্টের সঙ্গে আমি নিজেকে নিরাপদ বোধ করতাম। আমরা মূলত আমাদের সন্তান ও সম্পর্ক নিয়ে গল্প করছিলাম। কখনো বিব্রতকর অবস্থা হয়নি।’
‘ডাই মাই লাভ’-এ সাহসী লরেন্স
গর্ভাবস্থায় এই ছবির শুটিং করেছিলেন লরেন্স, যেখানে তিনি নগ্ন দৃশ্যেও অভিনয় করেছেন। এবারের অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য আগের থেকে একেবারে আলাদা ছিল। ‘আমি নগ্নতা নিয়ে কখনো অস্বস্তিতে ভুগি না’, বলেন অভিনেত্রী।
‘আমি চাই লিন সম্পূর্ণ শিল্পী-স্বাধীনতা পান। গর্ভবতী অবস্থায় কাজ করায় আমার মধ্যে থাকা সৌন্দর্য নিয়ে দুশ্চিন্তাও অনেক কমে গিয়েছিল। “নো হার্ড ফিলিংস” করার সময় ডায়েট করতাম, কার্ব খেতাম না, জিমে যেতাম। কিন্তু “ডাই মাই লাভ”-এর সময় আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম, ১৫ ঘণ্টা শুটিং করতাম, যোগ করেন তিনি।
আলোচিত সিনেমাটি এখন দেখা যাচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম মুভিতে।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে