শেক্সপিয়ারের স্ত্রী হয়ে আলোচনায়, জেসি কি অস্কার পাবেন
মাস কয়েক আগেও তাঁকে সেভাবে কেউ চিনত না। কিন্তু অস্কার–দৌড়ে সেই জেসি বাকলির নামই এখন শোনা যাচ্ছে বেশি। গোল্ডেন গ্লোবে ড্রামা বিভাগে সেরা অভিনেত্রী হওয়ার পর অনেক সমালোচকের ধারণা, অস্কারও ৩৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রীর হাতেই উঠবে। জেসি এখন আলোচনায় ক্লোয়ি ঝাওয়ের সিনেমা হ্যামনেট দিয়ে, যেখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।
কে এই জেসি
দুই দশকের বেশি সময় ধরে সিনেমা ও মঞ্চে কাজ করছেন জেসি। কেবল অভিনয় নয়, গানেও তিনি দক্ষ। ২০০১ সালে প্রায় ৪০ হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে রয়্যাল আইরিশ একাডেমি অব মিউজিকের ‘হাই অ্যাচিভার’ অ্যাওয়ার্ড পান। ১৭ বছর বয়সে বিবিসির ‘আই উড ডু এনিথিং’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনি পরিচিতি পান। এরপর ভর্তি হন লন্ডনের রয়্যাল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টে। অভিনয়ে স্নাতক শেষ করে যুক্ত হন টিভি সিরিজে। ‘ট্যাবু, ‘ফার্গো’, ‘চেরনোবিল’-এর মতো সিরিজে তাঁকে দেখা গেছে, মঞ্চে জুড লর সঙ্গে করেছেন নাটক ‘হেনরি ফাইভ’।
২০২২ সালে জেসি ‘দ্য লস্ট ডটার’ সিনেমার জন্য অস্কারে মনোনীত হয়েছিলেন। তখন অবশ্য এখনকার মতো বৈশ্বিক তারকা হয়ে ওঠেননি।
‘হ্যামনেট’-এর গল্প
অনেক সমালোচক বলেছেন, ‘হ্যামনেট’ ছবিতে জেসি বাকলি শোককে এমনভাবে দেখান, যা সম্ভবত আগে কখনো পর্দায় দেখা যায়নি। তিনি সত্যিই নিজেকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের স্ত্রী অ্যাগনেস হ্যাথাওয়ের চরিত্রে বিলীন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভোগ সাময়িকীতে তিনি বলেন, ‘আমি গান আর অভিনয়ের মধ্যে বড় হয়েছি। কৈশোর থেকে শিল্পচর্চার মধ্যে থাকায় অবচেতনভাবেই আমি চরিত্রের চাহিদা বুঝতে পারি। এই সিনেমা সন্তান হারানোর শোক নিয়ে। শুটিং শুরুর আগে আমি কীভাবে চরিত্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছি, এটা অনেকেই জানতে চান। সত্যি বলতে, আমি আলাদা কিছু করিনি।’
বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেন, ‘আমি জানতাম এটা শোকে বিহ্বল এক মায়ের গল্প। কিন্তু সেটা ছিল চিত্রনাট্য, শুটিং শুরুর পর ধীরে ধীরে সেই শোক আমার ভেতরে প্রবেশ করে। শুরুতে যে ভয় কাজ করছিল, সেটাও কেটে যায়। এই সিনেমার অংশ হয়ে আমি সত্যই গর্বিত।’
ফ্রান্সেস ম্যাকডোরমান্ড, ক্যাথরিন হেপবার্ন, বেটি ডেভিস, বারবারা স্ট্যানউইক, লরা ডার্নের মতো অভিনেত্রীরা জেসিকে প্রভাবিত করেন। ‘তাঁরা এত জীবন্ত, এত অসাধারণ সব চরিত্র করেছেন! আমি যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই, নিজের অজান্তে তাঁদের কাজ আমাকে প্রভাবিত করে,’ বলেন জেসি।
জেসি কি অস্কার পাবেন
অস্কারের চূড়ান্ত মনোনয়ন এখনো ঘোষিত হয়নি। অনেকে ধারণা করছেন, এবার সেরা অভিনেত্রী হতে জেসিকে লড়তে হবে চেইজ ইনফিনিটি, রেনাতে রেইনসভে, এমা স্টোনের সঙ্গে। জেসি অবশ্য এসব নিয়ে ভাবছেন না, ‘(ক্রিটিকস চয়েজ ও গোল্ডেন গ্লোবে সেরা অভিনেত্রী হয়ে) বছরটা দারুণভাবে শুরু হয়েছে। এটাই আমার কাছে কল্পনাতীত ছিল। আর কিছু নিয়ে ভাবছি না।’
বিবিসি ও ভোগ অবলম্বনে