শিল্পকলার নতুন মহাপরিচালক ও ৪ পরিচালক নিয়োগ

শিল্পকলার নতুন মহাপরিচালক ও ৪ পরিচালক নিয়োগ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন। একই সঙ্গে একাডেমির চারটি বিভাগে নতুন পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তাঁরা হলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহীন দিল-রিয়াজ (প্রশিক্ষণ বিভাগ), গণমাধ্যমবিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল আফজালুর রহমান (প্রযোজনা বিভাগ), শিল্প-গবেষক সালমা জামাল মৌসুম (গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ) এবং নাট্যব্যক্তিত্ব দীপক কুমার গোস্বামী (নাটক ও চলচ্চিত্র বিভাগ)।
রোববার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন নেতৃত্বের অধীনে শিল্পকলা একাডেমি আধুনিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠিত হবে। অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভা বিকাশ, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নতুন কৌশল গ্রহণ, বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদকে উপস্থাপন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক আইকন ও ঘটনাবলি উদ্যাপন—এসব বিষয় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একাডেমি নতুন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেবে, যাতে শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এশিয়ান আর্ট বায়েনাল পুনর্গঠনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত ও নৃত্য উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে।
প্রসঙ্গত, শিল্পকলার নবনিযুক্ত মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন আশির দশকের উল্লেখযোগ্য কবি। ২০০৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। শাহীন দিল-রিয়াজ ইউরোপ ও এশিয়াভিত্তিক একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি বার্লিনের ফ্রাই ইউনিভার্সিটি এবং কনরাড উলফ ইউনিভার্সিটি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন থেকে সিনেমাটোগ্রাফিতে পড়াশোনা করেছেন। ড্যানিয়েল আফজালুর রহমান গণমাধ্যম ও ব্র্যান্ডবিশেষজ্ঞ। তিনি রেডিও ফুর্তি ও রেডিও এবিসির মতো দেশের শীর্ষ এফএম স্টেশনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
সালমা জামাল মৌসুম দীর্ঘদিন ধরে শিল্প-গবেষণা ও পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি গিদ্রী বাওলি ফাউন্ডেশন অব আর্টসে গবেষণা সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন। দীপক কুমার গোস্বামী নাটক ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। তিনি অভিনয়, ভয়েস-ডাবিং ও পরিচালনায় সক্রিয়। তাঁর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র এ বছর যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রদর্শিত হয়েছে।