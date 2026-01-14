জেফার ও রাফসানের বিয়ের ছবি

এক দিন আগে থেকেই খবর ছড়িয়েছে, আজ বুধবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন গায়িকা জেফার রহমান ও উপস্থাপক রাফসান সাবাব। উভয়ের ঘনিষ্ঠজনেরা প্রথম আলোকে নিশ্চিত করলেও বিয়ে নিয়ে মুখ খোলেননি দুজন।ছবি : রাফসানের ফেসবুক থেকে
অবশেষে নীরবতা ভেঙে আজ দুপুরে নিজেদের বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছেন জেফার-রাফসান।ছবি : রাফসানের ফেসবুক থেকে
বিয়ের চারটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে রাফসান সাবাব লিখেছেন, ‘একসঙ্গে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে—বন্ধু, পরিবার ও প্রিয়জনদের ভালোবাসা নিয়ে সবার দোয়া কামনা করছি। আজ আমরা একসঙ্গে নতুন জীবনের সুন্দর একটি অধ্যায় শুরু করলাম।’ছবি : রাফসানের ফেসবুক থেকে
মুহূর্তেই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে। পোস্ট করার প্রথম ২০ মিনিটে ছবিতে রিঅ্যাক্ট পড়েছে ৪০ হাজারের বেশি। ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের একটি রিসোর্টে দুই পরিবারের সদস্য ও শোবিজ অঙ্গনের ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে তাঁদের গায়েহলুদ, আর সন্ধ্যায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হবে।ছবি : রাফসানের ফেসবুক থেকে