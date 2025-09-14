ওটিটি

এবার ঘরে বসে ফারুকীর আলোচিত ‘৮৪০’

বিনোদন ডেস্ক
‘৮৪০’–এর ট্রেলারে নাসিরউদ্দিন খান। ভিডিও থেকে

২০০৭ সালে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী নির্মিত চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় নাটক ছিল ‘৪২০’। দর্শকের মধ্যে এটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। সেই ‘৪২০’-এর ডাবলআপ ‘৮৪০’ বানিয়েছেন ফারুকী। এবার প্রকল্পটি আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।
শুক্রবার ‘৮৪০’–এর একটি পোস্টার শেয়ার করে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিন জানিয়েছে, ‘আসছে ১৫ সেপ্টেম্বর আইস্ক্রিনে দেখা যাবে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী নির্মিত আইস্ক্রিন প্রেজেন্স রহস্যেঘেরা ওয়েব সিরিজ “৮৪০”!’

এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। এ ছাড়া অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, ফজলুর রহমান বাবু, জাকিয়া বারী মম, শাহরিয়ার নাজিম জয়, জায়েদ খান, রাজশাহী ও নওগাঁর বেশ কিছু স্থানীয় অভিনয়শিল্পী।

‘৮৪০’–এর ট্রেলারে ফজলুর রহমান বাবু। ভিডিও থেকে

সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা, সঙ্গে আছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। চিত্রগ্রহণ করেছেন শেখ রাজিবুল ইসলাম, সংগীত পরিচালনায় ছিলেন পাভেল আরিন ও সাউন্ড ডিজাইনার রিপন নাথ। সম্পাদনায় তাহসিন মাহিম ও শিল্প পরিকল্পনা করেছেন ইব্রাহিম এইচ বাবু।

এর আগে প্রকল্পটি প্রসঙ্গে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, ‘ট্রেলার দেখে দর্শক যেমন বুঝতে পারছেন বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশটা কেমন ছিল, সেটা একটা জেলা শহরের মধ্য দিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি। এটাকে আমরা বলতে পারি, আওয়ামী দুঃশাসনের এক্স-রে রিপোর্ট। আমি বিশ্বাস করি, এই দুঃশাসন নিয়ে আরও এক্স-রে রিপোর্ট সামনে হবে।’ নির্মাণের পাশাপাশি ছবিটির চিত্রনাট্যও করেছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘বহুদিন পর পলিটিক্যাল স্যাটায়ার বানালাম। খুব আনন্দিত হয়েছি হলের মধ্যে বারবার হাসির রোল শুনতে পেয়ে।’

