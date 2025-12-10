গ্রামে প্রেম করিনি...
জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী বর্তমানে দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমা ‘নূর’–কে ঘিরেই মূলত আলোচনার কেন্দ্রে তিনি। এই সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ, নির্মাতা রায়হান রাফী। টিজার ও গান প্রকাশের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা–সমালোচনা। বিশেষ করে একটি গানের দৃশ্যে শুভ–ঐশীর চুমুর দৃশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা। কেউ কেউ বাস্তব জীবনেও তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়ান। তবে এসব কথাকে বারবারই গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ঐশী।
দেশ টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘নূর’ সিনেমা, ব্যক্তিগত জীবন এবং সাম্প্রতিক আলোচনা—সবকিছু নিয়েই খোলামেলা কথা বলেছেন অভিনেত্রী। প্রেমের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঐশী বলেন, ‘আমার সেভাবে গ্রামে বা মফস্সলে প্রেম করা হয়নি। তেমন বন্ধুবান্ধবও ছিল না।’ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ব্যক্তিজীবনের চেয়ে কাজই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পায়।
সামনেই মুক্তি পাচ্ছে ‘নূর’, তবে সিনেমাটি বড় পর্দায় নয়—এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা আক্ষেপ আছে অভিনেত্রীর।
ঐশীর ভাষায়, ‘সিনেমাটি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ভেবেই শুটিং করেছি। এখন যেহেতু তা সম্ভব হয়নি, চাই ওটিটিতেই সিনেমাটি যেন ভালো করে, সফল হয়।’ শেষ পর্যন্ত ‘নূর’ মুক্তি পাচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপে।
সিনেমাটির শুটিং হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাবনা অঞ্চলে। সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ঐশী বলেন, ‘খুব সুন্দর পরিবেশ ছিল। জায়গাটা নির্মল আর শান্ত, সেখানে কাজ করতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।’ তিনি আরও জানান, টিজার ও গান প্রকাশের পর অনেকেই লোকেশন ও ভিজ্যুয়াল নিয়ে প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, ‘ওই জায়গার প্রতি একধরনের মায়া তৈরি হয়ে গেছে।’
আরিফিন শুভর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ঐশী পরিষ্কার করে বলেন, ‘ওনার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার সম্পর্ক। কাজের বোঝাপড়াও খুব ভালো।’ সহ-অভিনেতা হিসেবে শুভর প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘তিনি একজন সেরা সহ-অভিনেতা—সহযোগিতামূলক ও খুব কেয়ারিং। শুরু থেকেই আমাদের কাজের সম্পর্কটা খুব ভালো।’
সাম্প্রতিক আলোচনায় থাকা প্রসঙ্গে ঐশীর মন্তব্য, ‘আলোচনায় থাকাটা ইতিবাচক—যদি সেটা কাজ নিয়ে হয়। দর্শকদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কাজের মাধ্যমেই।’ তিনি যোগ করেন, ‘যখন আমি কাজ নিয়ে আলোচনায় থাকি না, তখন কাজের বাইরের মানুষরা আমাকে বেশি পায়, কিন্তু কাজের মানুষরা ততটা পায় না। তাই আমি চাই, কাজ নিয়েই আলোচনায় থাকতে।’
উল্লেখ্য, শুভ–ঐশী জুটি ইতিমধ্যে তিনটি সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন। এর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দুটি হলো ‘মিশন এক্সট্রিম’ ও ‘মিশন এক্সট্রিম ২: ব্ল্যাক ওয়ার’। সবশেষ সিনেমা ‘নূর’ মূলত বড় পর্দার জন্য নির্মিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা ওটিটিতেই মুক্তি পাচ্ছে। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমাটি দর্শকের কাছে কতটা সাড়া ফেলতে পারে—সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছেন সংশ্লিষ্ট সবাই।