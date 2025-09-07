ব্লেন্ডারস চয়েস-দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি ও ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার পেলেন কারা
পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে কেউ অঝোরে কাঁদলেন, কেউ সিরিজের টিমের প্রয়াত শিল্পীকে পুরস্কারটি উৎসর্গ করলেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী, নির্মাতা ও কলাকুশলীদের এমন আবেগ দর্শকদেরও ছুঁয়ে গেছে। আজ রোববার রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে ব্লেন্ডারস চয়েস–দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪-এর চতুর্থ আসর বসেছিল।
বিকেল থেকেই ঢাকার তারকা নির্মাতা, শিল্পীদের পদচারণে মুখর হতে থাকে লালগালিচা। তারকাদের আগমনের সময় লালগালিচায় প্রিয়ন্তী উর্বি ও পার্থ শেখের অভ্যর্থনা বাড়তি মাত্রা যোগ করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। শুরুতে নাচ পরিবেশন করেন পারসা ইভানা ও আলিফ। দলগত নাচে মুগ্ধতা ছড়ান তাঁরা।
এরপর পুরস্কার ঘোষণার পালা। পপুলার চয়েস ও ক্রিটিক চয়েস বিভাগের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পপুলার চয়েসে সেরা সিরিজের পুরস্কার পেয়েছে ‘গোলাম মামুন’, সিরিজটি নির্মাণ করেছেন শিহাব শাহীন। সেরা সিনেমার পুরস্কার পেয়েছে শিহাব শাহীনের সিনেমা ‘কাছের মানুষ দূরে থুইয়া’। সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন ‘চক্র’ নির্মাতা ভিকি জাহেদ। সেরা অভিনয়শিল্পী (পুরুষ) হয়েছেন মোশাররফ করিম (আধুনিক বাংলা হোটেল), সেরা অভিনয়শিল্পী (নারী) হয়েছেন পরীমনি (রঙিলা কিতাব)।
ক্রিটিক চয়েসে সেরা সিরিজের পুরস্কার পেয়েছে ‘সিনপাট’, সেরা পরিচালক মোহাম্মদ তাওকী ইসলাম (সিনপাট), সেরা অভিনয়শিল্পী (পুরুষ) এফ এস নাঈম (কালপুরুষ), সেরা অভিনশিল্পী (নারী) জিন্নাত আরা (সিনপাট)।
দুই শাখায় সেরা সিনেমাটোগ্রাফার, সেরা চিত্রনাট্য, সেরা কস্টিউম ডিজাইনারসহ মোট ২৭টি পুরস্কার দেওয়া হয়। এর বাইরে দুটি বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রে ২৫ বছর অবদানের জন্য শাকিব খানকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।
সিনেম্যাটিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশেষ সম্মানা পেয়েছে ‘উৎসব’ সিনেমা।চমকপ্রদ পরিবেশনায় মঞ্চ আলোকিত করে রেখেছিলেন তারকারা। মন্দিরা চক্রবর্তী ও সাবিলা নূর তাঁদের মনোমুগ্ধকর নৃত্যে মোহিত করেন দর্শকদের। সেই সঙ্গে ছিল জেফারের গান ও নাচ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি এবং দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম।আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ইস্পাহানি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা শাকির ইস্পাহানি, পরিচালক ইমাদ ইস্পাহানি, জাহিদা ইস্পাহানি ও ইস্পাহানি টি লিমিটেডের পরিচালক আখতার মাতিন চৌধুরী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন তেহসিন চৌধুরী ইস্পাহানি। তাঁরা বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশের বিনোদন খাত ভবিষ্যতে আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সঞ্চালনা করেন নাজিবা বাসার ও ইরফান সাজ্জাদ এবং দ্বিতীয় পর্ব উপস্থাপনা করেন রাফসান সাবাব ও আফসান আরা বিন্দু।